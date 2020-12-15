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Öğrencinin kopya yöntemi üniversite yönetimini şoke etti: James Bond filmi gibi​

Öğrencinin kopya yöntemi üniversite yönetimini şoke etti: James Bond filmi gibi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir öğrencinin uzaktan sınav sırasında uyguladığı kopya yöntemi hocalarını bile şaşırttı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, "Öğrencinin bilgisayarına arkadaşları uzaktan bağlantı yapmış. Öğrenci kamera karşısında fare oynatıp sınavı tamamlamış. James Bond filmi gibi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan
Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitimin sürdüğü AÜ'de, online sınav sırasında sıra dışı bir kopya yöntemi uygulandı. Kameralar önünde uzaktan sınav olan bir tıp fakültesi öğrencisinin kopya yöntemi, üniversitenin sistemi tarafından tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, yöntemi 'James Bond' filmlerine benzetti. Prof. Dr. Turhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • "Online sınavlarımızda öğrenci kamera karşısına geçip masasını, masasındaki tüm araç ve gereci sınav gözetmeni hocamıza gösteriyor. Ve sınav bilgisayar başında online olarak yapılıyor. Yeni kopya yöntemini uygulayan öğrencimiz de aynı şekilde kamerasını açıp sınava başladı. 120 soruluk sınav boyunca hiçbir olağanüstü durum yaşamadık. Öğrenci sadece bilgisayarının faresini kullanarak işaretlemeler yaptı ve sınavını bitirdi. Ben de sınavın sorunsuz geçtiğini raporladım. Ancak sınav bitip sisteme işlenme aşamasında sınava giren öğrencinin bilgisayarına 4 farklı IP adresinden ulaşım olduğunu fark ettik. Yani 120 soruluk dijital sınavda 480 kayıt vardı. Sonra anladık ki öğrencinin bilgisayarına arkadaşları uzaktan bağlantı yapmış. Yani sınav bir tane ama soruları çözen 4 kişi. Öğrenci kamera karşısında fare oynatıp sınavı tamamlamış. Tespit sonrası sınav iptal edildi. Öğrenci uyarıldı. Senatoda bu tür durumlar karşısında nasıl bir yol izleneceğine dair kararlar aldık. Bu kararları da tüm öğrencilerimizle detaylı olarak paylaştık. Şu ana kadar yeni bir girişimle karşılaşmadık."

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