Öğretmenin ev orkestrası: Müzik kanalı açtılar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müzik öğretmenlerinin evlerinde eş zamanlı orkestra oluşturarak Türk sanat, halk, pop, rock ve tasavvuf türlerinde eserler icra ettikleri Youtube kanalı açtı. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, “Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi”nin 81 ildeki müzik öğretmenleri ile hayata geçirildiğini ifade etti. Boyacı, sanat, halk, pop, rock, tasavvuf türlerinde eserlerin yer aldığı www.youtube.com/oygmmeb kanalının büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Başta öğretmen ve öğrencilerin ilgiyle dinledikleri eserler binlerce izlenme sayısına ulaştı. Youtube kanalımız, 21 binin üzerine abone sayısı ve 100 binin üzerinde erişime ulaştı” diye konuştu. Boyacı, “Öğretmenlerimiz, enstrümanları ve sesleriyle salgın sürecinde Türkiye’ye ‘evde kal, müzik dinle’, ‘evde söyle, evde çal’ diyerek bir sosyal sorumluluk projesinin mimarı oldular” dedi.

MÜZİĞİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ BİZE UMUT OLDU

MEB’in kanalında 4 meslektaşıyla birlikte “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü seslendiren Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Dilara Uğuralp, Türkiye’nin dört bir yanındaki müzik öğretmenlerinin evlerinden müzik aracılığıyla bir araya gelme fırsatı bulduğunu belirtti. Uğuralp, “Müziğin birleştirici gücü, evde kaldığımız süre içerisinde bizim için umut verici oldu” diye konuştu. Öğretmen Ozan Yıldız ise “Kanalda eserleri yayınlanması için 81 ilden müzik öğretmenlerinin yer aldığı WhatsApp grupları kuruldu” dedi.