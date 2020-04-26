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Hayat Öğretmenin ev orkestrası Müzik kanalı açtılar
AKTÜEL

Öğretmenin ev orkestrası: Müzik kanalı açtılar

Milli Eğitim Bakanlığı, müzik öğretmenlerinin evlerinde orkestra oluşturarak klasik, halk, pop, rock ve tasavvuf türlerinde eserler icra ettikleri YouTube kanalı açtı. 4 meslektaşıyla “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü söyleyen Dilara Uğuralp, “Müziğin birleştirici gücü, evde kaldığımız sürede bizim için umut verici oldu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmenlerin açtığı müzik kanalı yoğun ilgi gördü.
Öğretmenlerin açtığı müzik kanalı yoğun ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müzik öğretmenlerinin evlerinde eş zamanlı orkestra oluşturarak Türk sanat, halk, pop, rock ve tasavvuf türlerinde eserler icra ettikleri Youtube kanalı açtı. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, “Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi”nin 81 ildeki müzik öğretmenleri ile hayata geçirildiğini ifade etti. Boyacı, sanat, halk, pop, rock, tasavvuf türlerinde eserlerin yer aldığı www.youtube.com/oygmmeb kanalının büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Başta öğretmen ve öğrencilerin ilgiyle dinledikleri eserler binlerce izlenme sayısına ulaştı. Youtube kanalımız, 21 binin üzerine abone sayısı ve 100 binin üzerinde erişime ulaştı” diye konuştu. Boyacı, “Öğretmenlerimiz, enstrümanları ve sesleriyle salgın sürecinde Türkiye’ye ‘evde kal, müzik dinle’, ‘evde söyle, evde çal’ diyerek bir sosyal sorumluluk projesinin mimarı oldular” dedi.

MÜZİĞİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ BİZE UMUT OLDU

  • MEB’in kanalında 4 meslektaşıyla birlikte “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü seslendiren Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Dilara Uğuralp, Türkiye’nin dört bir yanındaki müzik öğretmenlerinin evlerinden müzik aracılığıyla bir araya gelme fırsatı bulduğunu belirtti. Uğuralp, “Müziğin birleştirici gücü, evde kaldığımız süre içerisinde bizim için umut verici oldu” diye konuştu. Öğretmen Ozan Yıldız ise “Kanalda eserleri yayınlanması için 81 ilden müzik öğretmenlerinin yer aldığı WhatsApp grupları kuruldu” dedi.

Öğretmenin dilinden Malatya​ türküleri
OYNAT 12:07
Öğretmenin dilinden Malatya​ türküleri
Malatya türküleri ile halk müziği kültürünün tanıtılması, korunması, yaygınlaştırılması ve yaşatılmasında müziğin önemini vurgulamak ve bu konuda dinleyicilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Öğretmenin Dilinden" projesi gerçekleştirildi. Proje ile ilgili Malatya'da görev yapan müzik öğretmenlerinden 44 kişilik bir ekip oluşturulup tanıtım filminde yer alan Malatya türküsü ile senaryo yazılıp Malatya'nın değişik yer ve okullarında çekimler yapılarak hazırlandı.
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