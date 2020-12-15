Öksürüğe ne iyi gelir: Öksürük nasıl geçer?

Öksürük, akciğerleri mekanik, kimyasal ve termal etkenlere karşı koruyan karmaşık refleks bir olaydır ve bu yönüyle solunum sisteminin savunma mekanizmalarından biridir. Amacı, yabancı maddelerin havayollarına girmesini önlemek ve bunların ve havayollarındaki salgıların dışarı atılmalarını sağlamaktır.

Solunum yollarının temizlenmesi amacıyla devreye giren vücudun doğal refleksi olan öksürük çeşitli nedenlere bağlı olarak normalden daha sık tetiklenebilir.

Öksürük genellikle virüslerden kaynaklanır ve tedavi edilmeden kendine kendine iyileşir. Akut ya da kronik öksürük farklı nedenlerle ortaya çıkar.

Öksürük nasıl geçer?

Sigara ve tütün mamullerinin kullanımından kaçınmak, bunların dumanına maruz kalmayı önlemek, bol bol su içmek, havanın nemlendirilmesi için bazı nemlendiricilerden yararlanmak veya odaları sık sık havalandırmak öksürüğün azaltılmasında oldukça etkilidir. Astım ve alerji sorunu bulunan kişilerin evde ve özellikle de yatak odasında antialerjik özelliğe sahip eşyaların kullanımını tercih etmeleri öksürüğün tedavisine yardımcı etkenlerdir.

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Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Ağır veya hafif ayrımı olmaksızın birçok hastalık öksürüğe neden olabilir. Her ne kadar öksürük giderici ilaçlar öksürüğü kontrol etmeye yardımcı olsa bile, bunlar sorunun asıl kaynağını çözmeye yönelik değillerdir. Sağlık personeline başvurmak öksürüğün nedenlerini ve duruma en uygun tedaviyi bulmak için en iyi yöntemdir.

Evde veya işyerinde öksürüğe neden olan herhangi bir tahriş edici varsa, bunlardan kaçınılmalıdır. Öksürük belirli bir alerjiden kaynaklanıyorsa, yine bundan kaçınmak gerekir. Örneğin, polen nedeniyle saman nezlesi çekiliyorsa, polen seviyesi yüksek olduğunda dışarıda bulunmamaya gayret edilmelidir. Hava durumu günlük olarak kontrol edilmelidir.

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Hava nemlendiricisi veya buharlı bir duş, burun tıkanıklığını azaltmaya yardımcı olur ve sürekli öksürükten kronik olarak tahriş olan boğaz ile hava yollarını rahatlatır. Doktorunuzun da yardımıyla hayat tarzınıza uygun şekilde belirlenmiş bir tedavi ortaya çıkarılmalıdır.

Doktorlara öksürüğünüz ve durumunuz hakkında soru sormak ve detaylı bilgi almak sağlığınız için çok verimli sonuçlar sağlayacaktır.

Öksürüğün tıbbi nedeni bulunduktan sonra, aşağıda belirtilen yöntemlerden doktorun tavsiye ettikleri ile öksürüğün hafifletilmesi kolaylaştırılabilir.

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Sıcak duş ve buhar balgamlı öksürüğe iyi geliyor

Mukus veya balgam üreten verimli öksürük türü buharlı ortamlar yardımıyla düzelebilir. Sıcak bir duş veya banyoyu buharla doldurmak ve semptomlar geçene kadar bu buharda birkaç dakika kalmak işe yarayacaktır. Alternatif olarak, bir buhar kabı kullanılabilir.

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Bunu yapmak için büyük bir kaseye sıcak su doldurup, üzerine eğilip, bir havluyu başın üzerinde tutmak buharı hapsedecektir. Bu buharlı ortamda bir kaç dakika beklemek rahatlamayı sağlayabilir.

Öksürük ya da soğuk algınlığı olanlar için yeterli sıvı almak çok önemlidir. Oda sıcaklığındaki içecekler öksürük, burun akıntısı ve hapşırmayı hafifletebilir. Bunun için saf et veya tavuk suyu, bitkisel çaylar, kafeinsiz siyah çay, ılık su veya meyve sularının etkili olduğu görülmektedir. Başta yoğurt olmak üzere probiyotik bakımından güçlü gıdalar tüketmek öksürüğün hafiflemesine yardımcı olabilir.

Zencefil ve kekik tedavide etkili

Zencefil, antienflamatuar özelliklere sahiptir. Kuru öksürük ve astım öksürüğünün yanı sıra görülebilen bulantıyı ya da ağrıyı hafifletebilir. Bir bardak sıcak suya 20-40 gram taze zencefil dilimi eklemek ve bir kaç dakika demlemek rahatlatıcı bir çay üretebilir. Zencefilin yoğun tadını yumuşatmanın yanı sıra öksürüğü daha da hafifletmek için özellikle bal ya da limon suyu eklenebilir.

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Tek başına bal iltihaplı bir boğazı rahatlatır ve öksürük sıklığını azaltabilir. Ancak bal botulizm riski nedeniyle 1 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

Kekik mutfakta olduğu kadar tıpta da önemli bir yere sahiptir, öksürük, boğaz ağrısı bronşit ve sindirim sorunlarında yardımcı olabilir. Kekik içeren bir öksürük şurubu ya da bir fincan sıcak suya 2 çay kaşığı kuru kekik ekleyerek yapılan kekik çayı, 10 dakika demlendikten sonra süzülüp kullanılabilir.

Hatmi kökü, öksürük ve boğaz ağrısının tedavisi olarak uzun süredir kullanılan bir bitkidir. Bitki, yüksek müsilaj içeriği nedeniyle öksürükten kaynaklanan tahrişi hafifletebilir. Müsilaj, boğazı kaplayan kalın, yapışkan bir maddedir. Kurutulmuş bitki veya torbalanmış çay olarak mevcut olan kökü sıcak suya koyduktan sonra sıcak ya da ılık olarak içmek etkili olabilir.

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Ananas içinde bulunan bromelain enzimi antienflamatuar ve mukolitik özelliklere sahiptir, balgamı parçalayıp vücuttan atılmasını kolaylaştırabilir. Bunun için meyvenin suyundan çok etinin yenilmesi daha verimli sonuçlar sağlayacaktır.

Tuzlu su ile gargara

Tuzlu su gargarası boğaz ağrısı ve ıslak öksürük için kullanılan destekleyici tedaviler arasında en etkili olanlardan biridir. Tuzlu su, boğazın arkasındaki balgam ve mukusu azaltır ve bundan kaynaklanan öksürük azalır.

Yarım çay kaşığı tuzu eriyene kadar bir bardak ılık suya karıştırmak gargara için yeterlidir. Tuzlu suyu ağzın arkasında birkaç dakika beklettikten sonra tükürmek gereklidir. Gargara öksürük düzelene kadar her gün birkaç kez tekrarlanabilir.

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Asit reflü çok yaygın bir öksürük nedenidir. Reflüyü tetikleyecek gıdalardan kaçınmak, bu durumu ortadan kaldırmanın ve bundan kaynaklanan öksürüğü azaltmanın en iyi yollarından biridir. Her bireyin kaçınması gereken farklı reflü tetikleyicileri olabilir. Bunların belirlenmesi için bir hekime başvurmak çok faydalı sonuçlar verecektir.