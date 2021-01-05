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Öksürük çay tarifi: Pratik öksürük çayı nasıl yapılır?

Kış aylarının aranılan çayı: Öksürük çayı

Kış aylarında herkesin korkusu hasta olmak. En ufak bir öksürükte dahi hemen ilaçlara sarılıyoruz daha fazla ilerlememesi için. Peki bunu hepten yok etmek için ne yapmalıyız? Doğal besinler tüketmek en doğru çözüm. Yediğimize, içtiğimize dikkat etmek en başta geliyor. Tabi daha sonra sıcak çaylar tüketmek. Size hem tadıyla hem de sağlıklı yapısıyla harika bir çay hazırladık. Öksürük çayı. Adı öksürük çayı ama öksürmemeniz için hazırladığımız bu bitki çayını mutlaka denemelisiniz. Öksürük çayı tarifi nedir ve nasıl yapılır? Sağlıkla için. Şifa olsun...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öksürük çayı.
Öksürük çayı.

Aslında bildiğimiz bir çok bitki çayı var. Hemen hemen hepsini de denemişsinizdir. Bugün vereceğimiz tarif ise size çok iyi gelecek. İçinizi ısıtacak. Kışın soğuk havasından sizi kurtaracak. Afiyet olsun...

Öksürük çayı.

Öksürük çayı tarifi için malzemeler

2 Adet Dilimlenmiş Taze Zencefil

1 Tatlı Kaşığı Kakule

1 Adet Çubuk Tarçın

1/2 (Yarım) Adet Yeşil Elma

1 Çay Kaşığı Karabiber Tohumu

2 Su Bardağı Su

1 Tutam Hatmi Çayı

Servis Malzemeleri

2 Dilim İnce Dilimlenmiş Limon

2 Tatlı Kaşığı Bal

Öksürük çayı.

Öksürük çayı yapılışı

Bir cezveye zencefil, kakule, dilimlenmiş yarım elma, tane karabiber, çubuk tarçın ve suyu alıp kaynatın. 1 dakika kaynattıktan sonra hatmi çiçeğini ilave edip altını kapatın, 5 dakika demlendirin. Bal ve limonla servis edin.

Öksürük çayı.

Öksürük çayı kaç dakikada hazırlanır?

Öksürük çayı 10 dakikada hazırlanıp 5 dakikada da dinlenme süresi var.

Öksürük çayının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan öksürük çayının kalorisi 29,6.

Öksürük çayı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Öksürük çayı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 12 lira.

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