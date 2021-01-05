Kış aylarının aranılan çayı: Öksürük çayı

Aslında bildiğimiz bir çok bitki çayı var. Hemen hemen hepsini de denemişsinizdir. Bugün vereceğimiz tarif ise size çok iyi gelecek. İçinizi ısıtacak. Kışın soğuk havasından sizi kurtaracak. Afiyet olsun...
Öksürük çayı tarifi için malzemeler
2 Adet Dilimlenmiş Taze Zencefil
1 Tatlı Kaşığı Kakule
1 Adet Çubuk Tarçın
1/2 (Yarım) Adet Yeşil Elma
1 Çay Kaşığı Karabiber Tohumu
2 Su Bardağı Su
1 Tutam Hatmi Çayı
Servis Malzemeleri
2 Dilim İnce Dilimlenmiş Limon
2 Tatlı Kaşığı Bal
Öksürük çayı yapılışı
Bir cezveye zencefil, kakule, dilimlenmiş yarım elma, tane karabiber, çubuk tarçın ve suyu alıp kaynatın. 1 dakika kaynattıktan sonra hatmi çiçeğini ilave edip altını kapatın, 5 dakika demlendirin. Bal ve limonla servis edin.
Öksürük çayı kaç dakikada hazırlanır?
Öksürük çayı 10 dakikada hazırlanıp 5 dakikada da dinlenme süresi var.
Öksürük çayının kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan öksürük çayının kalorisi 29,6.
Öksürük çayı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Öksürük çayı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 12 lira.