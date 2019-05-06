Yerel Seçim 2019
Hayat Okul harçlığı için simit satan Taylana doğum günü sürprizi
AKTÜEL

Okul harçlığı için simit satan ​Taylan'a doğum günü sürprizi

Okul harçlığı için simit satan Taylan'a doğum günü sürprizi

Diyarbakır'da okul harçlığı için sokaklarda simit satan Taylan bugün 8 yaşına girdi. Bir grup gencin toplanarak sürpriz yaptığı Taylan, ilk kez doğum gününü kutladı.

Haber Merkezi DHA
Simit satan Taylan, 8. yaşına girdi.
Simit satan Taylan, 8. yaşına girdi.

'Çocuklar üşümesin' adıyla toplanan bir grup genç, hafta sonları okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük Taylan'ın daha önce hiç doğum günü kutlamadığını ve 5 Mayıs'ta 8 yaşına gireceğini öğrendi. Bunun üzerine gençler, bir kafede hazırlık yaptı.

Süsleme yapıp, palyaço kılığına giren gençler, Taylan'ı çağırıp yaş gününü kutladı. İlk kez mum üfleyip doğum günü kutlayan Taylan, ardından gençlerle çeşitli oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinliği gerçekleştiren gençler, Taylan'a sürpriz yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Gençler, teşvik ve toplumsul duyarlılığı arttırmayı hedeflediklerini belirterek, bu duygu ile sosyal medyadan paylaşımda bulunduklarını söyledi.

Okul harçlığı için simit satan Taylan'a doğum günü sürprizi
OYNAT 00:00
Okul harçlığı için simit satan Taylan'a doğum günü sürprizi
Diyarbakır'da okul harçlığı için sokaklarda simit satan Taylan bugün 8 yaşına girdi. Çocuklar Üşümesin projesiyle bir araya gelen gençlerin toplanarak sürpriz yaptığı Taylan, ilk kez doğum gününü kutladı.


Çocukların yeni abur cuburu: Tarhana cipsi, dut kurusu ve köme
HAYAT
Çocukların yeni abur cuburu: Tarhana cipsi, dut kurusu ve köme

Avengers: Endgame'den yeni bir rekor daha
HAYAT
Avengers: Endgame'den yeni bir rekor daha

2'nci çocuklarını beklerken üçüzleri oldu
HAYAT
2'nci çocuklarını beklerken üçüzleri oldu
KHK başvurusuna ret

'KHK' başvurusuna ret

​YSK, AK Parti'nin ikinci başvurusunu da reddetti.
Evinden çıkabilecek

Evinden çıkabilecek

​Eski ÖSYM Başkanı için yeni karar.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

Dışişleri'nden ABD'nin Kıbrıs açıklamasına tepki geldi.
'Organize usulsüzlük' yapılmış

'Organize usulsüzlük' yapılmış

AK Partili Ali İhsan Yavuz belgeleri tek tek paylaştı.
Terzi'ye 'adam uyandı'<br>mesajı atmıştı

Terzi'ye 'adam uyandı'
mesajı atmıştı

Darbeci Tuğgeneral Otal, Temel Paşa'yı da hedef almıştı.
Varank'tan <br>Varaka'ya ziyaret

Varank'tan
Varaka'ya ziyaret

​140 milyon avro yatırımla kağıtta bağımlılığı azaltacak.
53 günde<br>82.7 milyon lira

53 günde
82.7 milyon lira

Gebze-Halkalı hattı açıldıktan sonra gelirini katladı.

6 ay sürdü

6 ay sürdü

​Necati Korkmaz, incir çekirdeğine bir sureyi sığdırdı.

Gözler YSK'da

Gözler YSK'da

​İstanbul ile ilgili karar bugün ele alınacak.
Türkiye'den<br>rahatsız oldular

Türkiye'den
rahatsız oldular

Hidrokarbon arama faaliyetleri ABD'yi kaygılandırdı.
'Formayı ona verin'

'Formayı ona verin'

Bülent Yıldırım'a maç sonu çok konuşulacak tepki.
Sınırlama kaldırıldı

Sınırlama kaldırıldı

​Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin yeni karar.
Borla <br>zenginleştirdiler

Borla
zenginleştirdiler

Et ve süt ürünlerinde raf ömrünü uzattılar.
61 gün beklenmeyecek

61 gün beklenmeyecek

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem başladı.
Tehlikeli yolculuk

Tehlikeli yolculuk

Bu köprüden geçip köylerine ulaşıyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.