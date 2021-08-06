Okumak hem sanat, hem ilaç… ​

DR. HARUN TUNCER-AKADEMİSYEN YAZAR

Memlekette matbaanın icadından bu yana sıkıntısını çektiğimiz en büyük açmaz, okuyan bir kamu yaratamamak sanıyorum. Hal böyle olunca, kitapsızlığı ya da kitap yetersizliğini dert edinen Müteferrika ve gerekçelerini haklı bulan Sultan III. Ahmed nasıl bir içtimai etki yaratmayı hayal etmişti ve yaşanan 20 yıllık ilk tecrübe Müteferrika’yı nasıl sukutuhayale uğratmıştı, kim bilir…

Muhtemelen “biz arz edelim, kamu da mutlaka talep eder” diye düşünülmüştü; ama öyle olmadı. Öyle ya; Adam Smith daha çocuktu ve iktisat bir bilim olmamıştı henüz, ama kuralları geçerliydi: talep yaratmazsanız arzın anlamı yoktu! Kitaba rağbet edecek bir eğitim-öğretim altyapımız maalesef oluşmamıştı; bugün de olmadığını söylesek herhalde başımız derde girmez! Nitekim Müteferrika’dan neredeyse 200 sene sonra (1919) okumayı “bir sanat” olarak tanımlayan Hüseyin Sami Bey, muhitimizde “ilim ve irfanın kıymet ve ehemmiyetinin layıkıyla takdir edilemediğini” söylüyordu. Hayatımız maddi birtakım müşküller içinde bunala sıkıla geçiyordu ve biz “menfaat-i mâddiye temin etmeyen şeylere/konulara bir an bile vakf-ı zihin etmemeye karar vermiş” gibi görünüyorduk. Ömrünün yarısından fazlasını matbuata ve yayıncılığa adayan Ahmed İhsan Bey’in (ö. 1942) serzenişleri de aynı yoldaydı. Servet-i Fünûn’u on yıllarca ayakta tutan İhsan Bey hep maddi fedakarlıklarla başarabilmişti bunu ve kendisi gibi yazarlarının bütün çabalarına rağmen “Bosna’dan Basra’ya kadar uzanan koca imparatorlukta 500’den ziyade alıcı bulamıyordu” dönemin en gözde dergisi.

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Dahası da vardı; toplum okumak işiyle meşgul olmadığı gibi okuyanı da pek makbul bulmuyordu. Yine Hüseyin Sami Bey’in tespitiyle, “Tetkik ve tetebbu aşkıyla yürekleri çarpan fikir adamları esatirî birer şahsiyet gibi telakki olunmaya başlamıştı.” Yani yüreğinde köpük köpük okumak aşkı kabaranlara mitolojik birer tipmiş gibi muamele ediyordu toplum. Görünen o ki manzara bugünden farksızdı; bugün de bindiğiniz otobüste ortalama 50 kişi içinde açıp bir şeyler okumaya çalışan tek insan siz olunca başka bir seyyâreden gelmiş bir “ucube” olabileceğinizi düşünüyorsunuz, mecburen…

Toplu taşımada okuma yapmak da sıkıntılı bir durum. Her kitabın her ortamda okunamayacağı gerçeğini kabul etmek gerek. Basit bir kurguya sahip bir kurmaca metni böyle bir ortamda okumak mümkün olabilir; ama teknik ve dikkat isteyen herhangi bir metni bu tip bir vasatta okuyup anlamak herhalde müşkül olur. Zira okumak zihni aralıksız bir meşguliyete mecbur etmek demek ve toplu taşıma araçları bu meşguliyete imkân tanımaz. Nitekim Hüseyin Sami Bey bu konuda net ve acımasız: “Bazı mütefekkir, edip gençlerin en ciddi âsârı koltuk altında bir ziynet makamında taşıyıp tramvayda, vapurda, hay u huy içinde tetebbu ediyormuş gibi görünmeleri pek gülünçtür. Koltuğun içine gömülmüş ve yarı yatmış bir vaziyette elindeki kitabın yapraklarını çevirip baygın bir tavırla tefekkürât-ı amîkaya (derin düşüncelere) dalmış görünen bir zâtın iktisâb-ı malumât eylemek (malumat edinmek) maksadını takip ettiği pek de iddia olunamaz!”

300 yıla yaklaşan basılı kitap maceramız son 20 yılda artarak devam ediyor; yüksek maliyet ve düşük tiraj vb. bütün olumsuzluklara rağmen. Neredeyse tamamen sanal satışa dönen piyasanın ortaya koyduğu performans aslında hiç de fena değil. Fakat “alınan” her kitabın “okunduğu” düşüncesine kapılmak sanıyorum yersiz. Ayrıca merak konusu bir başka madde de “tekil alıcı” sayısının satışlardaki artışla beraber çoğalıp çoğalmadığı. Yani kitap alarak satış rakamlarını yükselten kimseler 85 milyon içinde kaç kişi?! Bu soru önemli; çünkü toplumun kitapla arasındaki soğukluğu dert edinen herkes gibi ben de “okuyan bir toplumun” en azından temel bazı parametrelerde ilerleme göstermesini bekliyorum.

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Bu bağlamda sosyal medya kanalıyla topluma, yaş gruplarına göre insan alışkanlıklarına ve temayüllerine dair fikir yürütmek çok da zor değil. Kitapla münasebeti “fiş”lerle başlayıp Cin Ali’yle son bulan ya da 8 yıl boyunca okuduğu (belki de sadece dinlediği) tek edebi metin Türkçe kitabındaki okuma parçalarından ibaret olan bir nüfus ortalamasına sahip olduğumuz çok aşikâr. Sıradan bir lise/üniversite mezunu Türk’ün attığı tweetlerde gösterdiği dil becerisiyle Avrupalı bir yaşıtının yazdıkları arasında biçim ve anlam bakımından fersah fersah fark var.

Çizilen tablonun pek de parlak olmadığını kabul ediyorum; ama her şeye rağmen ümitvar olmak genlerimde var. Toplum olarak maddi zorlukları göğüsleme kapasitemiz son derece yüksek; “okumamak” gibi manevi sıkıntılarımızı da çözebilmek iktidarına sahip olduğumuzu göstersek gerçek bir “meydan okuma” olmaz mı bu? Emile Faguet’nin dediği gibi, “okumak bir sanat!” Türk’ün ruhu da ince, rakîk, duyarlı; yani her türlü sanatın sanatkârı olabiliriz biz. Okumak da buna dâhil… Hem meçhul bir yazarın dediği gibi, “dağdağa-i medeniyet efkârımıza korkunç bir ta‘b ü ıstırap” yüklüyor; bu yükü hafifletmek için de en tatlı ilaçtır okumak…