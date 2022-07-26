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Okyanusları zehirleyen gizli kirletici: Araç lastikleri

ABD’de yapılan bir araştırma, okyanusları kirleten ve su canlılarına zarar veren mikroplastiklerin en büyük sebeplerinden birinini araç lastiği tozu olduğunu ortaya koydu.

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Okyanusları zehirleyen gizli kirletici: Araç lastikleri
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ABD’de yapılan bir araştırma, okyanusları kirleten ve su canlılarına zarar veren mikroplastiklerin en büyük sebeplerinden birinini araç lastiği tozu olduğunu ortaya koydu. Washington Eyalet Üniversitesi’nde toksikoloji alanında yardımcı doçent olan Jenifer McIntyre, araç lastiklerinin aşınmasından ortaya çıkan toz parçacık örneklerini, ölüm sayıları artan koho somonlarının vücutlarından çıkarılan toksiklerle karşılaştırdıklarında somonların katilinin lastik tozları olduğunu anladıklarını belirtti. Bilim adamları lastiklerdeki toz parçalarının hızlanma ve frenleme sırasında doğaya karıştığını tespit ettiklerini aktardı. Uzmanlar, savrulan mikroplastikleri okyanus kirliliğinin temel sebepleri arasında gösteriyor. Kanada’daki Dalhousie Üniversitesi’ndeki Ocean Frontier Enstitüsü’nde atmosferik mikroplastikler konusunda uzman olan Dr Steve Allen da üreticiler dışında çok az insanın lastiklerin içinde ne olduğunu bildiğini ifade etti.

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