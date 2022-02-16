​Olacak O Kadar ile ünlenmişti şimdiki mesleğini paylaştı.

Olacak O Kadar programında Özer Usta karakteriyle hafızalara kazanan Ahmet Çevik, 2018 yılında düşerek tat ve koku alma duyularını kaybetmişti.

Daha sonra tiyatro sahnesinden uzaklaşan 49 yaşındaki Çevik'in son görüntüsü ve tiyatrodan farklı olarak yaptığı iş de ortaya çıktı.

YOUTUBE İÇERİKLERİ ÜRETİYOR

Sosyal medyayı sık sık kullanan Çevik, tiyatro hayatına devam ediyor. 25 bin aboneli YouTube hesabı da olan Çevik, çektiği videolarda hem gençlere tavsiyelerde bulunuyor hem de bazı tiyatrocularla röportaj yapıyor.