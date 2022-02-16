Hayat Olacak O Kadar ile ünlenmişti şimdiki mesleğini paylaştı
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Olacak O Kadar ile ünlenmişti şimdiki mesleğini paylaştı

Olacak O Kadar programında birçok tiplemeyle yer alan Ahmet Çevik, yıllar sonra ortaya çıktı. Çevik Youtube'da içerik üretiyor. Çektiği videolarla gençlere tavsiyelerde bulunan Çevik aynı zamanda bazı röportajlara da yer veriyor.

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Haber Merkezi Diğer
Olacak O Kadar programı ile ünlenmişti işte son hali, son hali şaşırttı
​Olacak O Kadar ile ünlenmişti şimdiki mesleğini paylaştı.

Olacak O Kadar programında Özer Usta karakteriyle hafızalara kazanan Ahmet Çevik, 2018 yılında düşerek tat ve koku alma duyularını kaybetmişti.

Daha sonra tiyatro sahnesinden uzaklaşan 49 yaşındaki Çevik'in son görüntüsü ve tiyatrodan farklı olarak yaptığı iş de ortaya çıktı.

YOUTUBE İÇERİKLERİ ÜRETİYOR

Sosyal medyayı sık sık kullanan Çevik, tiyatro hayatına devam ediyor. 25 bin aboneli YouTube hesabı da olan Çevik, çektiği videolarda hem gençlere tavsiyelerde bulunuyor hem de bazı tiyatrocularla röportaj yapıyor.
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