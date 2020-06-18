Ölüme atlayışa bekçili önlem: Daha fazla beğeni için canlarını hiçe sayıyorlar

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne kıyısı bulunan varyant falezleri hemen her gün tehlikeli görüntülere sahne oluyor. Kimi zaman intihar etmek ya da sorununa dikkat çekmek isteyenlerin geldiği falezler kimi zaman da sosyal medyada fenomen olmak isteyenlerin akınına uğruyor. 40 metre yükseklikteki falezlere gelen ve çoğunluğunu 20'li yaşlardaki gençlerin oluşturduğu kalabalık bu yükseklikten denize çivileme atlıyor.

FOTOĞRAF 10 Son dönemde yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil mekanlarından biri haline gelen Diyarbakır’da güvenlik nedeniyle surların üzerine çıkmak yasaklandı. Özellikle tarihi Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camii alanında bulunan surların üzerine çıkılması yasaklanmasına rağmen vatandaşlar fotoğraf çektirmek için tehlikeye aldırış etmeden surlara çıkmaya devam ediyor. ’Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır’ tabelası önünde açıklamalarda bulunan Metin Hasgümüş, surların etrafına tabela asılmasını istedi. Hasgümüş, Merak ettiğimiz için çıktık, biz de Diyarbakır’ın yerlilerindeniz. Sur’un son halini, içini, Hevsel Bahçeleri’ni merak ediyoruz. Böyle yüksek tepede merakımızı gideriyoruz. Yasakları sevmiyoruz. Çıkılmaması için koruma tedbirleri, uyarı levhaları asılabilir, görevliler konulabilir. Ne yapılırsa yapılsın bunun önüne geçemezsiniz. İnsanlar bir şekilde merakını gidermek için çıkıyor dedi. Surlara çıkılmaması için görevlilerin bulundurulması gerektiğini aktaran Rıfat Kıcınuk ise, tarihin daha iyi tanıtılması ve ekonomiye destek verilmesi için Diyarbakır gençlerinin bilinçlendirilmesi ve rehberlik yapılması gerektiğini kaydetti. Kıcınuk, Buranın yerli gençleri yetişsin, burada rehberlik yapsın, turistler gelsin hem para kazanırız hem de gençlerimiz bilinçlenir iş sahibi olur. Bunlar çok güzel şeyler. Surlara çıkmak yasak ama o merakı gidermek için çıkmam lazım, tel taksalar, yasak yapsalar da engellenemez. Buraya görevli konulması lazım, başkada çaresi yok. Misafirlerimiz sura çıkmak istediğini söylüyor, ben de yasak olmasına rağmen çıkartıyorum diye konuştu. Diyarbakır surlarında ’selfie’ çılgınlığının önüne geçilemiyor Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlara çıkmak yasakladı. Yapının etrafındaki birçok noktaya da 'Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır' tabelaları asıldı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal medyada daha fazla beğeni almak uğruna fotoğraf çektirmek için canını hiçe sayıp yine de kalenin tepesine çıkıyor. BiP'te paylaş

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Falezlerin dip kısmının kayalık olması ve engebeli yapısı nedeniyle anlık bir hata ya da dalgınlıkla sonucu ölümle bitecek bu tehlikeli gösteri vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

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Fotoğraf için atlıyorlar



Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören videoların her gün bir yenisini çekmek isteyen gençler ise bu ilgi çeken ölüm atlayışını gerçekleştirmek için falezlere tırmanıyor. Yüksekten atlayanlardan birkaçının ölüm tehlikesi geçirmesi dahi bu çılgınca deneyimin önüne geçemedi.

Emniyet ekip görevlendirdi

Deniz sezonunun artık tamamen başlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, önlem geliştirdi. Sahildeki bekçi timlerine falezlerin olduğu noktada devriye görevi veren Antalya Emniyeti, atlayanların olması halinde bekçilerin telsizden anons geçmesinin ardından bir de polis ekibinin olay yerine gönderilip kayalıklardan atlayanların bölgeden uzaklaştırılması kararı aldı. Bekçiler gün boyu sahildeki hem asayiş olaylarını önlemek hem de bu tehlikeli atlayışa 'dur' demek için durmaksızın görev yapmaya başladı.

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Falezlerden atlayan gençlere ise uyarı yaşıtlarından geldi. Bu atlayışın sonunun ölüm olacağını bildiğini belirten Furkan Yüşe, "Kesinlikle atlamasınlar. Ölüm riski var. Gördüklerimi uyarıyorum. Oradan düşüp ölenlerin olduğunu gördüm. Kendi arkadaşlarım da atlıyor, birkaçıyla tartıştım atlamamaları için. Düşüp bayılanları da gördüm" dedi.