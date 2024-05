Ömer Seyfettin ve o büyük hikâye

Yıllar geçiyor. Hikâyeler yazmaya çalışıyorum. Masaya her oturuşum, sıcak bir yaz günü. Zihnimin bir yanından Dadaruh geçiyor. Bir yanından olanca ihtişamıyla koşan bir at var. Hasan çok hasta. Mahcup bir el oluyor sonra zihnim. Kelimeler bir günahı işler gibi art arda diziliyor. O büyük hikâyeyi yazmam için bütün şartlar müsait. Bir gün diyorum kendi kendime, söz veriyorum.

Şimdilerde her bir kitap, içinde kaybolduğum her bir metin bana Kaşağı’yı hatırlatıyor. Sokakta gördüğüm her yüzün içinde biraz Hasan sıkıntısı var. Uzun bir susuş. Ardından merak. Tımar edilememiş atların merakı. Gözle hiza çizilememiş bir bozkır oluyor daha yakından bakınca yüzler.