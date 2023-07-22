ÖNCÜ Spor dokuzuncu genel kurulunu yaptı

Gençleri sporla buluşturmak ve hayatlarında bir spor kültürü oluşturmak üzere yola çıkan Öncü Spor Kulübü, 9. Genel Kurulunu yaptı. Genel Kurulda önceki dönem başkanı Hüseyin Kara yeniden başkan seçilirken, yönetim, denetim ve disiplin kurulları da belli oldu.





Milli ve manevi değerlere sahip, vatanına ve millete bağlı aynı zamanda ahlakıyla spora kimlik kazandıran ‘Öncü Nesiller’ yetiştirmek amacıyla 2007 yılında ÖNDER İmam Hatipliler Derneği çatısı altında kurulan Öncü Spor Kulübü, düzenlediği 9. Genel Kurul ile yeni dönemine başladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Yönetim Kurulu, Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara ve Yönetim Kurulu, sporcular ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi’nde yapıldı.





Artık kimlik inşa etme vakti





Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi hafız Fahri Aşçıoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’da konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, öncü nesiller yetiştirme konusunda Öncü Spor’a ayrı bir başlık açtıklarını söyledi. Sosyal medyadaki “z kuşağı” söylemleri karşısında bilinçli ve şuurlu, Allah ve Peygamberini bilen gençlerin yetiştiğini belirten Eminoğlu, “ÖNDER’in ve Öncü Spor’un bu konuda çok emeği var. Geçtiğimiz yıllarda imam hatip okullarımız sadece güreş ve karate ile anılırken bugün 10 branşımız ve yetişen yüzlerce lisanslı sporcumuz var. Bu çok kıymetli” dedi. Ahlak ve maneviyat üzerine nesillerin yetişmesi için bu çalışmaların desteklenmesi gerektiğini kaydeden Eminoğlu, “Bugüne kadar tesisler, gençlik merkezleri, binalar, yollar, köprüler yaptık. Artık buralara ruh verme, bu karakter ve kimliği inşa edebilme vakti. Sivil toplum kuruluşlarımız desteğiyle hep birlikte gençlerimizi yarınlara hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.





Ülkemizin bayrağını daha yukarı taşıyacağız





ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da bugün imam hatip okullarının çok farklı alanlarda varlık gösterdiğini hatırlatarak, “Bugün orta öğretimde 8 öğrenciden biri imam hatipte okuyor. İstiyoruz ki Türkiye genelinde 8 lisanslı sporcudan biri imam hatipli olsun. Uluslararası arenada olimpiyat şampiyonu olan 8 sporcudan biri imam hatipten çıksın” dedi. İmam hatiplerin bunun çok daha ötesine geçeceğini kaydeden Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Çünkü biz çift kanatla uçuyoruz. Kurulduğu günden beri iki kanadı da dengeli bir şekilde ayakta tutan bir nesil imam hatipliler. Öncü Spor Kulübü kurulduğu günden beri izcilik başta olmak üzere birçok branşta güzel çalışmalarına imza attı, yeni dönemde de spor ve sporcuya dair imam hatip okullarımızda boşluk bırakmayacağına inanıyoruz. Ülkemizin bayrağını daha yukarı taşıyacağız ve İstiklal Marşımızı her yerde okuyacağımız bir platform oluşturacağız inşallah.





Gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz





Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara ise sporun sadece fiziksel gelişimle sınırlı olmadığı, aynı zamanda karakter ve ahlak gelişimine de katkı sağladığı bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. 2022 yılı itibariyle 10 branşta 560 lisanslı sporcuyla; aktif 20 kulüp içerisinde yer aldıklarını kaydeden Kara, “Sporun ve gençlerin bizi geleceğe taşıyan güç olduğunu unutmadan, yeni projelerimizle gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

15 spor imam hatip lisesinin spor liseleri ile aynı müfredatı uyguladığı bilgisini veren Kara, üniversiteye girişte spor liseleri önündeki katsayı engelini kaldırmak için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.





Daha fazla öğrenciye ulaşalım





ÖNDER Başkanlar Kurulu Üyesi İbrahim Solmaz da 1977 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduğunu belirterek bir anısını aktardı: “O dönemde liseler arasında müsabakalar vardı, bizim okul hep birinci olurdu. ‘İmam önder, tuşla da gönder’ derlerdi, bizim arkadaşlar tuttuğunu tuşa getirirdi.” Profesyonel ligden ziyade spor çalışmalarında imam hatiplere öncelik verilmesi gerektiğini kaydeden Solmaz, “Daha fazla sayıda öğrencilere ulaşılmasında fayda var. Ben MTTB üyesiydim, o zaman karate vardı. Öğrencilerin bir araya gelmesinde büyük bir faktördü. Spor vesilesiyle birçok insana ulaşılması imkânı var” diye konuştu.





İmam hatipler artık branşlaştı





AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan ise 28 Şubat’ın imam hatip nesli üzerine ciddi etki eden bir süreç olduğunu hatırlatarak "28 Şubat sürecinden sonra İmdat Salihoğlu abimiz ve arkadaşlarımız, imam hatiplerin önü kesilince 2007 yılında Öncü Spor’u kurdular. İmam hatipli gençlerimiz üniversitelere giremiyordu, çocuklarımızın BESYO’ya girmesi için yola çıktılar. Bugün geldiğimiz noktada bu amaç devam ediyor ama imam hatip okullarımız o kadar branşlaşmaya başladı ki, spor imam hatiplerimiz var bugün. Hamdolsun, nereden nerelere geldik. Allah’a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.





ÖNCÜ Spor Kulübü

Hedef dünya şampiyonları yetiştirmek Kurulduğu 2007 yılından bu yana İstanbul genelinde ve Anadolu’da kulüplerini oluşturarak her geçen gün ulaşılan genç yetenek sayılarını artırmayı hedefleyen Öncü Spor, Türkiye’nin 81 ilinde yetenekli öğrencileri sporla buluşturarak ve sportif branşlara entegre ederek ulusal ve uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edecek yetenekleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeteneği olan öğrencileri tespit edip alanında uzman antrenörlerle buluşturan Kulüp, ülke sporuna yön verecek sporcular yetiştiriyor. Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkarmak üzere çalışmalarını gerçekleştiriyor.





10 branşta çalışıyor





Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik spor Bakanlığı ile koordineli bir şekilde organize edilen faaliyetlerin yanı sıra gençlerin eğitilmesi, motivasyon desteği ve sportif faaliyetleri de içeren onlarca organizasyona imza atan Öncü Spor Kulübü, sporcularına 10 farklı branşta hizmet sunuyor. Taekwondo, karate, judo, hentbol, geleneksel Türk okçuluğu, modern okçuluk, badminton, dart, atletizm, wushu Türkiye genelinde çalışılan branşlar arasında yer alıyor.







