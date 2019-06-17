Hayat Onlarca tür Kaz Gölünde serinliyor
AKTÜEL

Onlarca tür Kaz Gölü'nde serinliyor

Onlarca tür Kaz Gölü'nde serinliyor

Tokat'ın Pazar ilçesinde, manda sürüleri Kaz Gölü'nde serinletiliyor. Göçmen kuşların yolu üzerinde bulunan Kaz Gölü, onlar türe ev sahipliği yapıyor.

Haber Merkezi DHA
Ortalama 108 çeşit kuş türünü barındıran göl, yılın farklı dönemlerinde hayvanlara ev sahipliği yapıyor.
DHA
Ortalama 108 çeşit kuş türünü barındıran göl, yılın farklı dönemlerinde hayvanlara ev sahipliği yapıyor.
DHA
DHA

Tokat kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan Kaz Gölü, göçmen kuşların yolu üzerinde bulunması nedeniyle onlarca türe ev sahipliği yapıyor. Toplam alanı bin 170 hektar olan Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın 274 hektarı su ile kaplı. Ortalama 108 çeşit kuş türünü barındıran gölde, yılın farklı dönemlerinde bu sayıda değişimler oluyor.

Hayvancılık ve tarımın yapıldığı ilçede, mandalar da sürü halinde göl civarında otlatılıyor. Hayvanlar, sıcak hava nedeniyle Kaz Gölü'ne sokularak serinletiliyor.

Anne sütü ve bebek saçından takı tasarlıyor
HAYAT
Anne sütü ve bebek saçından takı tasarlıyor

Müzeye dönüştürdüğü otomobili ile 60 il ve 300 ilçe gezdi
HAYAT
Müzeye dönüştürdüğü otomobili ile 60 il ve 300 ilçe gezdi

Tarihi Ortamahalle misafirlerini bekliyor
HAYAT
Tarihi Ortamahalle misafirlerini bekliyor
Sosyal medya da Yıldırım dedi

Sosyal medya da
'Yıldırım' dedi

​Canlı yayın sırasındaki sosyal medya verileri açıklandı.
Konut almak isteyenlere kolaylık

Konut almak isteyenlere kolaylık

'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi' kullanıma sunuldu.
Merkezdenyeni hamle

Merkez'den
yeni hamle

​Faiz, politika faizinin 100 baz puan altında olacak.
Taraflı moderatör!

Taraflı moderatör!

Ortak yayının istatistikleri yayımlandı.
Her soruda terledi!

Her soruda terledi!

Binali Yıldırım, CHP adayının yalanlarını saydı.
İşgalin adı<br>Trump oldu

İşgalin adı
Trump oldu

​Golan'da Yahudi yerleşim biriminin temeli atıldı.
Yalandan vazgeçemedi

Yalandan vazgeçemedi

CHP'nin oyların yeniden sayılmasına itiraz etmediğini savundu.
Bodrum'da facia!

Bodrum'da facia!

Mülteci teknesi battı, 34 metreden 8 ceset çıktı.

Müslüman oldu

Müslüman oldu

​F.Bahçeli eski futbolcu İslam'ı seçtiğini açıkladı.
Araç kiralayanlara<br>'belge' uyarısı

Araç kiralayanlara
'belge' uyarısı

Fazla ödeme yapmak zorunda kalmayın.
İşgalci İsrail<br>2 hafta süre tanıdı

İşgalci İsrail
2 hafta süre tanıdı

​Filistinlilerin evlerini yıkıp Talmut bahçesi kuracaklar.
Fenerbahçe mi <br>Galatasaray mı?

Fenerbahçe mi
Galatasaray mı?

​Deniz Türüç transfer tercihini yaptı.
TÜRGEV iddiası<br>yalan çıktı

TÜRGEV iddiası
yalan çıktı

​İmamoğlu'nun sözlerine TÜRGEV'den sert yanıt: Özür dilesin!
Ankara'da görüşecekler

Ankara'da görüşecekler

Bakanlıktan flaş Yunanistan açıklaması.
İşsizlik açıklandı

İşsizlik açıklandı

Mart ayında işsizlik yüzde 14,1 oranına geriledi.
Darbeden sonra<br>ilk kez görüntülendi

Darbeden sonra
ilk kez görüntülendi

Beşir, polis koruması eşliğinde savcılığa getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.