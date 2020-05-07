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Hayat Onların ismi Türkiye Vatan sevgisi ile kızlarına Türkiye ismini verdiler
AKTÜEL

Onların ismi Türkiye: Vatan sevgisi ile kızlarına Türkiye ismini verdiler

Türkiye’de 1681 kişi, “Türkiye” ismini taşıyor. Bu ismi taşıyanların en çok bulunduğu iller sırasıyla Mardin, İstanbul ve Hatay. Siirt’te yaşayan 66 yaşındaki Türkiye Polat, “Babam vatanını çok sevdiği için askerdeyken adımı Türkiye koymuş” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin’in Ortaköy Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki Türkiye Bağış: “Adımın Türkiye olması beni mutlu ediyor. İnşallah sonuna kadar adımı gururla taşıyacağım. Babamı çok seviyorum, adımı Türkiye koyduğu için teşekkür ediyorum”.
Mardin’in Ortaköy Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki Türkiye Bağış: “Adımın Türkiye olması beni mutlu ediyor. İnşallah sonuna kadar adımı gururla taşıyacağım. Babamı çok seviyorum, adımı Türkiye koyduğu için teşekkür ediyorum”.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 1681 kişi “Türkiye” ismini kullanıyor. Genellikle kız çocuklarına verilen bu ismi taşıyanların en çok bulunduğu iller arasında 505 kişiyle Mardin birinci, 169 kişiyle İstanbul ikinci, 135 kişiyle Hatay üçüncü sırada yer alıyor. Bu ismi taşıyanların yoğunluk gösterdiği diğer illerden bazıları şöyle: “İzmir (124), Şanlıurfa (118), Batman (113), Adana (93), Diyarbakır (65), Mersin (42), Erzurum (36), Antalya (34), Bursa (21), Ankara (21), Elazığ (18), Şırnak (16) ve Manisa (15).”

VATAN SEVGİSİYLE KIZINA “TÜRKİYE” İSMİNİ VERMİŞ

11 çocuk annesi Türkiye Polat, adının “Türkiye” olmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde yaşayan 11 çocuk annesi 66 yaşındaki Türkiye Polat, adının “Türkiye” olmasının gurur verici olduğunu söyledi. Doğduğu zaman babası Mehmet Polat’ın vatani görevini yerine getirdiğini anlatan Polat, babasının isteği üzerine kendisine “Türkiye” isminin konulduğunu aktardı. Polat, “Babam vatanını çok sevdiği için askerdeyken adımı Türkiye koymuş. 12 kardeştik. Babam en çok isminden dolayı beni severdi. Babamı maalesef erken yaşta kaybettik” diye konuştu.

HEM ÜLKESİNİN HEM ANNESİNİN ADI

  • Mardin’in Ortaköy Mahallesinde yaşayan Hacı Mehmet Bağış, 5’i kız 9 çocuğunun olduğunu söyledi. Kızlardan birine çok sevdiği ülkesinin ve annesinin adını verdiğini ifade eden Bağış, şöyle konuştu:
  • “Annemin adı Türkiye. Kızımın adını hem annemi hem de vatanımı çok sevdiğim için Türkiye koydum. Kızım hem annemin hem de ülkemin adını taşıdığı için mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin” Babaannesinin ve ülkesinin adını taşıyan 21 yaşındaki Türkiye Bağış ise bundan gurur duyduğunu kaydederek “Adımın Türkiye olması beni mutlu ediyor. İnşallah sonuna kadar adımı gururla taşıyacağım. Babamı çok seviyorum, adımı Türkiye koyduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

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