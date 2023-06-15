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Hayat

Ordu'da drift sevdası 300 bin liraya patladı: Ehliyeti süresiz iptal

Ünye'de otomobiliyle trafikte drift atmaktan toplamda 300 bin lira ceza kesilen ve ehliyeti süresiz iptal olan Metin Türk, yaptıklarından pişman olmadığını söyledi.

10:44 . 15/06/2023 Perşembe
DHA
Ehliyetine süresiz el konulan genç pişman olmadığını söyledi.

Ehliyetine süresiz el konulan genç pişman olmadığını söyledi.

Ordu'nun Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi'nde oto alım-satım işi yapan 28 yaşındaki Metin Türk, farklı gün ve zamanlarda yaptığı driftlerle aldığı cezalara bir yenisini daha ekledi. 28 Mayıs seçim akşamında kutlamalara katılan Metin Türk, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve aynı akşam yine drift yaptığı gerekçesiyle ehliyeti süresiz olarak iptal edildi. İlçenin farklı yerlerinde üzeri açık spor otomobiliyle yeniden drift yapan Türk’ün görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, sürücüye 2 yerde drift yapmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 72 bin 110 lira idari para cezası uyguladı.

"Biz maganda değiliz"

Yaptığı driftlerle ödediği cezalar hakkında konuşan ve hiçbirinden pişman olmadığını söyleyen Metin Türk, şunları söyledi: "O gün seçim akşamıydı. Bir sevinçle gösteri yaptım. Biz kimseye zarar vermedik. İnsanlar bize 'maganda' diyor. Başka söylemlerde bulunanlar da var ama biz maganda değiliz. Biz bu işi seviyoruz ve şu ana kadar 300 bin liranın üzerinde ceza ödedim. Asla pişman değilim. İlçemizde bu tarz etkinliklerin yapabileceği bir yer istiyoruz. Kimseden bir beklentimiz yok ve devletimizin kestiği cezaların hepsini ödüyoruz. Ehliyetimi aldılar. Toplamda 72 bin lira ceza uygulandı. Asıl amacım gençlerin araçlarını sergileyeceği bir yer istiyoruz. Amacımız birilerine zarar vermek değil."


Ekiplerin ayrıca sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından da adli işlem başlattığı öğrenildi.




#Ordu
#Ünye
#Metin Türk
#drift
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