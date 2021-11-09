Hayat Orhan Gencebaydan sürücülere emniyet kemeri uyarısı
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Orhan Gencebay'dan sürücülere emniyet kemeri uyarısı!

Orhan Gencebay, İstanbul Valiliği için #BiHareketineBakarHayat kampanyasına katılarak sürücülerin emniyet kemeri takması uyarısında bulundu.

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Orhan Gencebaydan sürücülere emniyet kemeri uyarısı!
Orhan Gencebay

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun #BiHareketineBakarHayat kampanyası için başlattığı video hareketi kısa sürede viral oldu. Kemer kullanımının yaralamalı kazalarda riski yüzde 60’a kadar azalttığının önemi vurgulanan video hareketine ünlü isimler de dahil oldu.

Orhan Gencebay, Bakan Soylu’nun paylaşımından sonra bu harekete direksiyon başında paylaştığı videoyla destek verdi.

Bakan Soylu'dan direksiyon başında sürücülere mesaj: Güvenli trafik bi hareketine bakar
OYNAT 00:18
Bakan Soylu'dan direksiyon başında sürücülere mesaj: Güvenli trafik bi hareketine bakar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte güvenliğin önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı. Emniyet kemeri takmanın trafikte olası risklerle karşılaşma ihtimalini düşürdüğünü söyleyen Bakan Soylu videoda, “Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bi hareketine bakar.' ifadelerine yer verdi.


Tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak toplumsal duyarlılığı yükseltmek amacıyla başlatılan kampanya için Orhan Gencebay, direksiyon başına geçip “Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar” mesajını verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gencebay'ın videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak; "Emniyet kemerini taktın mı, aklım takıldı. Orhan Babamızın ikazını can-ı gönülden dinleyenler berhudar olsun." ifadelerini kullandı.


Orhan Gencebay'dan sürücülere emniyet kemeri uyarısı!
OYNAT 00:16
Orhan Gencebay'dan sürücülere emniyet kemeri uyarısı!
Orhan Gencebay, 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyasında yer aldı!


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