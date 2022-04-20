Orhan Pamuk İspanyollar'a sızlandı: Türkiye'yi suçlayıcı sözlerini manşete taşıdılar

İspanya'da bulunan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, başkent Madrid'de Matadero Madrid Edebi Sohbetler programına katıldı. Ukrayna-Rusya savaşı ve bu bağlamda Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklamalarda bulunan Pamuk'un söyleşini El Mundo haberleştirdi.

Orhan Pamuk, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerde Türkiye'nin başarılı bir dönem geçirdiğini kabul etti.





Ancak diplomaside arabulucu rolündeki başarısının yanında Türkiye'nin kendi içindeki sorunları çözmesinin daha önemli olduğunu söyleyerek suçlayıcı ifadeler kullandı.

'BAŞIM SIKÇA DERDE GİRDİ'

"Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine barışı ve demokrasiyi kendine vermekle başlaması gerekir" diyen Pamuk, katılımcılara röportajlarında sıklıkla siyasi sorulara yanıt verdiği için birçok kez başının derde girdiğini ve Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını öne sürdü.

REKLAM

HAYAT İlber Ortaylı'dan 'Orhan Pamuk ve Elif Şafak' okumayın tavsiyesi: Nobelli yazarın Türkçesi bozuk, diğeri Türkçe bilmiyor

HAYAT Bir sosyal medya söylentisi: Orhan Pamuk öldü mü?