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Hayat Orhan Pamuk İspanyollara sızlandı Türkiyeyi suçlayıcı sözlerini manşete taşıdılar
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Orhan Pamuk İspanyollar'a sızlandı: Türkiye'yi suçlayıcı sözlerini manşete taşıdılar

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerde başarısını kabul eden Orhan Pamuk, İspanyollar'a 'Ukrayna'dan önce Türkiye'nin barışa ihtiyacı var' diyerek ülkesini şikayet etti. Pamuk'un 'ifade özgürlüğü yok' ifadeleriyle Türkiye'yi suçlayıcı açıklamaları dış basında manşete taşındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orhan Pamuk İspanyollara sızlandı: Türkiyeyi suçlayıcı sözlerini manşete taşıdılar
Orhan Pamuk

İspanya'da bulunan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, başkent Madrid'de Matadero Madrid Edebi Sohbetler programına katıldı. Ukrayna-Rusya savaşı ve bu bağlamda Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklamalarda bulunan Pamuk'un söyleşini El Mundo haberleştirdi.

Orhan Pamuk, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerde Türkiye'nin başarılı bir dönem geçirdiğini kabul etti.


Ancak diplomaside arabulucu rolündeki başarısının yanında Türkiye'nin kendi içindeki sorunları çözmesinin daha önemli olduğunu söyleyerek suçlayıcı ifadeler kullandı.

'BAŞIM SIKÇA DERDE GİRDİ'

"Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine barışı ve demokrasiyi kendine vermekle başlaması gerekir" diyen Pamuk, katılımcılara röportajlarında sıklıkla siyasi sorulara yanıt verdiği için birçok kez başının derde girdiğini ve Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını öne sürdü.

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