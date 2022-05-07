Hayat Öz-Orman-İş Sendikası Başkanı Settar Aslandan çağrı Mangal ateşinin söndüğünden emin olalım
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Öz-Orman-İş Sendikası Başkanı Settar Aslan'dan çağrı: Mangal ateşinin söndüğünden emin olalım

Yazın gelmesiyle birlikte mesire ve piknik alanlarında mangala gitmek isteyen vatandaşlara uyarı geldi. Öz-Orman-İş Sendikası Başkanı Settar Aslan, mangal ateşinin düzgün bir şekilde söndürülmesi gerektiğini söyledi. Aslan, aksi halde rüzgârın da etkisi ile oluşacak bir kıvılcımın telafisinin imkânsız sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orman Yangınları Nasıl Engellenebilir? Orman Yangınları Neden Çıkıyor?
Öz-Orman-İş Sendikası Başkanı Settar Aslan

Öz-Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan, vatandaşların mangal ateşini söndüğünden emin olması gerektiğinin önemine dikkat çekti. Aslan, ‘’Vatandaşımız tatil günlerinde pikniklere gitmeyi sever, fakat ormanlarımızda yapılan pikniklerde vatandaşımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Öncelikle halkımız mangal ateşinin söndürüldüğünden emin olması gerekiyor, piknik yapıldıktan sonra piknik yapılan alanın temizlenmesi, cam ve yanıcı hiçbir şey bırakılmaması gerekir’’ dedi.

Aslan, camların ve izmaritlerin dışarıya atılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Öz-Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan Şöyle konuştu;

Mangal yeşili yakmasın

‘’Piknik ve orman çevrelerine vatandaşlar araçlarında giderken camlarından sigara izmariti atmaması gerekiyor. Rüzgârın etkisi ile bir kıvılcım telafisi imkânsız sonuçlara dönüşe biliyor. Yanan bir yer 40-50 yılda eski haline anca gelebiliyor. Bir çam fidanı 50 kişinin karbondioksitini temizleyen değerli bir varlığımızken anlık bir ihmal yüzünden canlarımızdan kopmamız çok kötü olacaktır’’

Yangınlar insan kaynaklı

‘’Yangınların insan kaynaklı oluşma sebebi yüzde 86 biz insanoğlu olarak bunu en aza indirebiliriz. Ormanlarımız kış mevsiminin çetin geçmesinden dolayı çok fazla yer bitkisi oluşmuş durumda. Şu an ormanlarımızın içinde insan boyu otlar bulunuyor. En ufak bir ihmalle önü alınamayacak yangınlar çıkar’’

'Doğaya zarar vermek ihanettir'

‘’Piknik alanlarında belirlenen yerlerin haricinde yakılan ateş anlık olarak rüzgâr sayesinde farklı yerlere uçarak yangına sebebiyet verir. Piknik alanlarına gidenler mutlaka yanlarına çöp poşeti alarak tıpkı evlerinde olduğu gibi piknik alanındaki çöpleri çöp poşetlerini atmaları gerekmektedir. Özellikle pikniğe giden kişilerin mangal kömürünü yanında götürmesi gerekmektedir, ben dalları kırar, ateş yakarım mantığı yeşil vatanımıza ihanettir’’

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