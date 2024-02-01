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Örnek bir proje dev bir kadın dayanışma hareketine dönüştü: Yunusemreli kadınlar öğreniyor üretiyor kazanıyor

Yunusemre’de, odağında kadınların yer aldığı ve sevgiyle ilmek ilmek büyüyen örnek bir proje var. Binlerce kadına umut olan Yunusemre Belediyesi Üreten Eller Mağazaları, özellikle yine kadınların özel ve yoğun ilgisi ile büyük bir dayanışma hareketine dönüştü.

11:23 - 1/02/2024 Perşembe
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Foto: Yunusemre Belediyesi.
Foto: Yunusemre Belediyesi.

Özellikle çalışma imkanı olmayan ev hanımları ile yılda 45 bin kadının katıldığı ücretsiz meslek edindirme ve hobi kurslarında üretilen birbirinden güzel ve farklı hediyelik eşyalar Yunusemre Belediyesi tarafından peşin parayla satın alınarak Üreten Eller Mağazası’nda satışa sunuluyor.



Yunusemre Belediyesi, evlerinden çıkma imkânı olmayan kadınların ürettikleri ürünleri almak için ayaklarına gidiyor. Çocukları bırakacak yerleri olmayan anneler için 15 Kadın Kültür Merkezleri bünyesinde kreş ve gündüz bakım evleri de açıldı. Yılda 45 bini aşkın kadın artık bu merkezlerde öğreniyor, üretiyor, eğleniyor ve kazanıyor. Binlerce kadının aile bütçelerine ciddi katkı sağlayan özel projenin en büyük müşterileri de özellikle kadınlar. Büyük ve örnek bir dayanışmaya dönüşen ve artık Türkiye’nin farklı yerlerinden siparişler almaya başlayan Yunusemre Belediyesi Üreten Eller Mağazaları, yoğun ilgi nedeniyle kısa süre içerisinde 3. şubesini açmaya hazırlanıyor.



Kadınların ürettikleri ürünleri peşin para ile alarak Üreten Eller Mağazaları’nda kâr gözetmeksizin satışa sunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr.Mehmet Çerçi, binlerce kadının aile bütçelerine katkı koymalarına imkan sunmanın, geleceğe umutla bakmalarını sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu özel projede üreten kadınlar mutlu, onların ürettikleri el emeği göz nuru eşyaları satın alan kadınlar mutlu.


#Yunusemre Belediyesi
#Proje
#Mağaza
1 saat önce
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