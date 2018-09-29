Oscar ödüllü 10 film

Saygın olarak kabul edilen ödüller yapımcı ve oyuncular için büyük önem taşıyor. Macera, aksiyon, bilim kurgu gibi filmler oscar ödülüne layık görüldü. Oscar ödüllü 10 filmi sizler için derledik.

Hayat Ağacı

1950’li yıllarda, Orta Batılı bir aileyi merkezine alan film ailenin en büyük oğlu Jack’in, çocukluk masumiyetinin kaybolmasından başlayarak buruk bir yetişkinlik evresine geçişini konu alıyor. Tam bu geçiş sürecinde de babası (Brad Pitt) ile yaşadığı çalkantılı baba-oğul ilişkisi, öykünün merkezine oturuyor. Jack'in olgunluk hali (Sean Penn) artık modern çağda yolunu yitirmiş bir bireydir. Kaderin varlığını ve çıkmazlarını sorgularken, diğer yandan yaşamın anlamını bulmaya çalışır. Hayat Ağacı filmi Oscar ödülü aldı. Bunun dışında 105 ödül kazandı.

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule

Yüzük Kardeşliği'nde parçalanan ve dağılan orta dünya insanları, Sauron ordularına karşı verilen korkunç bir savaşta yine bir araya geliyorlar. İki Kule, orta dünya halklarının savaşına kadar da kahramanlarımızın farklı diyarlarda geçen hikayeleriyle sürüyor. Gollum'un peşinden giderken de perde kararıyor İki Kule'de.İki Kule ilk ve son film arasında bir köprü ve bir savaş hazırlığı aslında. Dağılan Hobbitler, farklı gruplarla kendi kişisel yolculuklarını yaşıyorlar. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmi Oscar Ödülünü aldı. Bunun dışında 103 ödül ve 100 adaylığa kabul edildi.

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Zoraki Kral



Sağlam oyuncu kadrosunun sürüklediği filmin öyküsü, babası V. George'un ölümünün ardından, Frederick Arthur George'un ağabeyi Edward'ın Amerikalı Wallis Simpson ile evlenmek için tahtı Albert Frederick Arthur George'a devretmesiyle başlıyor. Fakat tahta oturan yeni kralın önemli bir engeli vardır. Halka hitabet etmekte sorunlar yaşayan kral çocukluğundan beri başına dert olan kekemeliğini yenmek zorundadır. Yeni kralın bu sorununu yenmesi ve onu kraliyet makamıne hazırlamak için Avustralyalı konuşma terapisti Lionel Logue devreye girer. 2010 yılınan en önemli filmlerinden biri olan 'Zoraki Kral' Yılın En İyi filmi seçildi. Bunun dışında Oscar ödülü alarak 113 ayrı ödüle de layık görüldü.

Başlangıç

Başlangıç, doğaüstü ve büyülü gerçekçi tonları, bilim kurgu ve fantazmatik sinema estetiği ile harmanlayan ilginç senaryosuyla, Leonardo DiCaprio'nun üst düzey performans sergilediği bir film. Bu yapımda sanatçı, çok yetenekli bir hırsız olan "Dom Cobb " ile karşımızda. Uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb'un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği, bu ender rast gelinebilecek mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur. Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır. Oscar ödülü alan film ayrıca 158 ödüle layık görüldü.

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Siyah Kuğu

New York’ta yaşayan Nina genç ve yetenekli bir balerindir. Hayatının tamamını kapsayan dans en büyük tutkusu, yaşam amacıdır. Nina, eski bir balerin olan ve kızına sürekli dans konusunda hırs aşılayan annesi ile birlikte kalıyordur. Kuğu Gölü balesini sahneye koyan bale yönetmeni Thomas Leroy, yeni sezonda Beyaz Kuğu'yu canlandıran baş balerini değiştirmeye karar ve ilk terci olarak da Nina'yı görür. Yönetmen zarif, masum ve saf Beyaz Kuğu ile kötülüğün, şehvetin ve bilinmezliği temsilcisi Siyah Kuğu'yu aynı anda canlandırabilecek bir balerin arıyordur. Nina bunu gerçekleştirebilmek için elinden geleni yapsa da, bu rol için başka bir rakini daha vardır ve o da yönetmen Leroy'u etkilemeyi başarmıştır. Beyaz Kuğu rolünde harikalar yaratan Nina ne kadar çok çalışırsa çalışsın içindeki Siyah Kuğu'yu ortaya çıkaramıyordur. Siyah Kuğu filmi Oscar ödülü ve 104 ödül aldı.

Moonlight

Amerikan siyahi bir çocuk olan John'un Miami'de ki uyuşturucu bataklığında ki hayatına ne zaman nasıl ne şekilde girdiğini ve aradan geçen uzun yıllardan sonra bu bataklıktan ne zaman nasıl ve ne şekilde çıktığını konu alan Moonlight filmi aşk ve sevginin insan üzerindeki tesirine değinen hikayedir.

Gladyatör

Roma İmparatorluğunun en güvenilir adamı olma yolunda ilerleyen general Maximus'un, kendisini kıskanan Commodus (Joaquin Phoenix) tarafından ailesiyle birlikte öldürülmesi istenir. Karısını ve çocuğunu kaybeden Maximus, artık köle olarak yaşamaktadır. Hayatta yaşamak için tek bir sebebi kalmıştır, intikam.

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Ölümcül Tuzak

Eleştirmenler tarafından “Neredeyse mükemmel bir film” olarak nitelendirilen yapım da Oscar ödüllü filmler arasında yerini buluyor. En iyi film ödülü dışında 6 Oscar ödülüne daha layık görülmüş olan film, savaşta yer alan askerlerin kimi zaman buruk, kimi zaman iç ısıtan, kimi zaman da iç yakan hikayesini ele alıyor.

12 Yıllık Esaret

Bu ödüllü film ise özgür bir adam olmasına rağmen bir yanlış anlaşılma sonucu köle olarak alınan 12 yıl boyunca haksız yere kölelik yaptırılan, Afrikan-Amerika kökenli Solomon Northup’ın adeta içler acısı hikayesini anlatıyor. Filmde Brad Pitt, yalnızca yardımcı erkek rolünde oynamakla kalmamış, aynı zamanda filmin yapımcılarından biri de olmuştur. Oscar ödüllü filmler denince akla Brad Pitt’in gelmemesi imkansız, değil mi?

Köstebek

Geçtiğimiz yıl nihayet sabırla beklediği en iyi oyuncu Oscar‘ına kavuşan Leonardo di Caprio, Hollywood’un vazgeçilmez isimlerinden Matt Damon, Ted serisi ile son zamanlarda hepimizin gönlünü kazanan Mark Wahlberg ve sadece “usta” olarak nitelendirmenin yettiği Jack Nicholson gibi başarılı isimlerin rol aldığı film, tabii ki bu kadar çok yıldıza yakışır bir isim olan Martin Scorsese tarafından yönetilmiş. Dram türünde çekilmiş olan ve Oscar ödüllü filmler listesinde yıldız oyuncu kadrosu ile adeta parıldamakta olan film, aynı zamanda 2002 yapımı bir Hong Kong filminin remake (yeniden yapılanma) versiyonu olarak da biliniyor.

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