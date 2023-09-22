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Hayat

Osiris-Rex Dünya'ya dönüyor: Evrenin kökeni hakkında bilgi verecek

NASA'nın Osiris-Rex kapsülü Pazar günü bir tüfek mermisinin 15 katından yüksek bir hızla Dünya atmosferine girecek. Uzay kapsülü, Bennu asteroidinden alınan örnekleri taşıyor ve evrenin kökenine dair sorulara cevap vermesi bekleniyor.

12:26 . 22/09/2023 Cuma
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Osiris-Rex kapsülü.

Osiris-Rex kapsülü.

Osiris-Rex atmosfere girerken gökyüzünde bir ateş topu oluşturacak, ancak bir ısı kalkanı ve paraşütler inişi yavaşlatacak ve onu Utah'ın Batı Çölü'ne indirecek.


Kapsül, evrenle ilgili soruları yanıtlamayı vaat eden dağ büyüklüğünde bir uzay kayası olan Bennu asteroitinden alınan örnekleri taşıyor.


Araştırmanın baş yazarı Prof Dante Lauretta, "Bennu'dan alınan 250 gramlık örnekleri Dünya'ya geri getirdiğimizde, gezegenimizden önce var olan materyallere, hatta belki de Güneş Sistemimizden önce var olan bazı taneciklere bakıyor olacağız" dedi.


"Başlangıçlarımızı birleştirmeye çalışıyoruz. Dünya nasıl oluştu ve neden yaşanabilir bir gezegen oldu, okyanuslar suyunu nereden aldı, atmosferimizdeki hava nereden geldi ve en önemlisi kaynağı nedir gibi sorulara cevap arıyoruz."


Yaygın düşünce, pek çok temel bileşenin, gezegenimize tarihinin erken dönemlerinde, çarpan asteroit yağmuru sırasında geldiği yönünde.


Bennu'nun parçalarını elde etme arayışı, 2016 yılında NASA'nın Osiris-Rex sondasını 500 metre genişliğindeki nesneye doğru fırlatmasıyla başladı.

#Osiris-Rex
#Dünya
#Evren
8 dakika önce
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