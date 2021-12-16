Hayat Osman Nuri Vardı Biotrend Enerjinin yeni CEOsu oldu
AKTÜEL

Osman Nuri Vardı Biotrend Enerji’nin yeni CEO’su oldu

Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Nuri Vardı, eş zamanlı olarak CEO’luk görevini de üstlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Nuri Vardı Biotrend Enerji’nin yeni CEO’su oldu
Biotrend Enerji

Biotrend Enerji’nin yeni CEO’su olarak Osman Nuri Vardı atandı. Vardı, lisans eğitimini elektrik ve elektronik mühendisi olarak tamamladıktan sonra, üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. Yurt dışında özel sektör ve yurt içi kamu hizmeti alanlarında aldığı aktif görevlerin ardından, kurucusu olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve yönetici olarak çalışmaya başladı.

Yenilebilir enerji sektöründeki girişimleri 2012 yılında Karya Güç Sistemleri Enerji Mühendislik firmasını kurmasıyla başlayan Vardı’nın, 2017 yılında Biotrend’in kurulmasıyla kurumsallaşma süreci başladı. Bu süre zarfında, içerisinde yer aldığı diğer önemli yatırımlar ise; 2014 yılında Malatya Belediyesi Katı Atık Sahası Çöp Gaz Elektrik Üretim Santrali, 2015 yılında Sivas Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi ve aynı yıl İskenderun Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi ve 2016 yılında Malatya-1 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi’nin işletmeye alınması süreçleri oldu.

Atamasıyla ilgili konuşan Vardı: “Biotrend Enerji bünyesinde gerçekleştirdiğimiz tüm projelerin, çevreye, ekonomiye ve dünyaya katma değerinin yüksek olması bilinciyle hareket ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilir bir dünya için en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Tesislerimizde atıkları enerjiye dönüştürürken insanın geleceğine ve sağlığına da yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevimin yanı sıra CEO’luk görevinin getirilerini de aynı heyecanla devam ettirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum.” dedi.

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