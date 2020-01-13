​Osmaniye'de armut ağacı kışın meyve verdi!

Osmaniye'nin Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde oturan İbrahim Hançer'in, bahçesinde yetiştirdiği armut ağacı ocak ayında meyve verdi.

GÜNDEM Meyveler yalancı bahara aldandı: Kış mevsiminde hasat verdi

İbrahim Hançer, yaptığı açıklamada, yıllardır meyve ağacı yetiştirdiğini ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Eve gelen komşular armudun tadına baktılar.

Kışın ayında eren armudun tadı lezzetli

"Yaz meyvesinin tadına kış ayında da baktım. Çok lezzetli. Allah'ın takdiri. Kış ayında bu durum çok alışılagelmiş değil, hayret verici." diyen Hançer, armut ağacının meyve verdiğini merak eden komşularının görmek için evine geldiğini ifade etti.

Evine gelenlere ocak ayında ağaçtan kopardığı armuttan ikram ettiğini dile getiren Hançer, meyvenin tadına bakanların lezzetiyle ikinci bir şaşkınlık yaşadığını kaydetti.