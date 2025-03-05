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Osmanlı subayı Mesropyan'dan ABD'li torunu Glen'in vatandaşlık hikayesi: 'Hayatım boyunca en mutlu olduğum an'

Osmanlı subayı Mesropyan'dan ABD'li torunu Glen'in vatandaşlık hikayesi: 'Hayatım boyunca en mutlu olduğum an'

14:385/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Osmanlı subayı Mihran Mesropyan, ABD’de yaşayan torunu Avukat Glen Frederic Matheson.
Osmanlı subayı Mihran Mesropyan, ABD’de yaşayan torunu Avukat Glen Frederic Matheson.

Çanakkale, Suriye ve Filistin ile Doğu Cephelerinde görev almış bir Osmanlı subayı, bunun yanında Osmanlı imparatorluğu ve ABD'de önemli eserlere imza atmış tanınmış bir mimar olan Mihran Mesropyan'ın ABD'de yaşayan torunu Avukat Glen Frederic Matheson, kendisini halen bir Osmanlı ve bir Türk gibi hissettiğini ifade ederek Türk vatandaşı oldu. Adını 'Murat' olarak değiştirdi.

Dedesi Osmanlı döneminde düşman konumlarının altında yeraltı tünelleri geliştirme, topografik haritalar oluşturma, yollar açma veistihkâm işlerinde görev yapmış mimar Mihran Mesropyan olan ABD'li tanınmış avukat Glen Frederic Matheson, Türk vatandaşı oldu.


Glen, adını tarihte Sultan Murat’a olan ilgisinden dolayı Murat ismini tercih etti.


ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Hukuk Bürolarının sahibi, Hukuk Müşaviri ve tanınmış bir avukat olan Glen, Türk vatandaşı olduktan sonra 'hayatım boyunca en mutlu olduğum an' diyerek duygularını paylaştı.

AB'li avukat Glen Frederic Matheson, Gaziantep Milletvekili Ali Şahin.

Dedesi ünlü bir mimar

Osmanlı’nın Saray Başmimarı, Çanakkale kahramanı Mihran Mesropyan Afyon' da 1889 yılında Ermeni tüccar bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi.


Mesropyan, hem Çanakkale, Suriye ve Filistin ile Doğu Cephelerinde görev almış bir Osmanlı subayı, hem de Osmanlı imparatorluğu ve ABD'de önemli eserlere imza attı.


Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Sanayi-i Nefise Mektebi'nde eğitim gördü.

Mihran Mesropyan

'Sarayın baş mimarı' ünvanını aldı

Mezuniyetinin ardından 1909'da İzmir Belediyesi'ne Baş Mimar olarak tayin edilen Mesropyan, şehirdeki pek çok mimarlık projesine imza attı.


İzmir yıllarından sonra İstanbul’a, Sultan Mehmed Reşad döneminde Saray Baş Mimarı olarak atanmıştır.


1920'de ailesiyle İstanbul, Üsküdar'a taşınan Mesropyan 1921'de eşi ve iki oğluyla birlikte ABD'ye göç etmeye karar verir.

ABD'nin binalarına İslami motifler

Mesropyan, başkent Washington, D.C.'ye yerleşmiş ve bölgenin önde gelen mimarları arasında yer alır.


Burada dönemin başta gelen müteahhitlerinden, Washington'ın en gözde binalarını inşa eden Henry Wardman'in Baş Mimarı olan Mesropyan, şu anda St. Regis Washington, D.C. olarak hizmet veren Carlton Hotel, Dupont Circle Building, Hay-Adams Hotel ve günümüzde Marriott Wardman Park Hotel olarak hizmet veren Wardman Tower, Sedwick Gardens gibi pek çok önemli binanın mimarı.


Mesropyan'ın mimarı olduğu yapılar Washington'un sembol binaları haline geldi. Art Deco mimarlık akımının önemli temsilcilerinden biri olarak sanat ve mimarlık tarihindeki yerini alan Mesropyan, tasarladığı binalara İslam mimari motiflerini de uyguladı.


Beyaz Saray'ın karşı tarafında bulunan otel, "St. Regis", Mesropyan'ın Washington'da yaptığı sembol binalardan birisi haline geldi. Mesropyan, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da Türkiye ile bağlarını ve Türkiye'deki dostluklarını devam ettirdi.

#ABD
#Glen Frederic Matheson
#Mihran Mesropyan

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