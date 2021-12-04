Osmanlı'da medrese - üniversite ilişkisi

Kitap, bir Batı eğitim kurumu olan üniversitenin, doğduğu Batı Avrupa’dan tamamen farklı bir kültür ikliminde yani Osmanlı dünyasında kurulma sürecini işliyor.

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 2019’da Oxford Üniversitesi tarafından yayınlanan “The House of Science” kitabı Doğan Yayınlarından çıktı. Çevirisi Fatma M. Şen tarafından yapılan kitap, bir Batı eğitim kurumu olan üniversitenin, doğduğu Batı Avrupa’dan tamamen farklı bir kültür ikliminde yani Osmanlı dünyasında kurulma sürecini işliyor.

Eser, Darülfünun’un doğuşunu ve kuruluşunu teşvik eden sebepleri izah etmenin yanı sıra, Osmanlı üniversitesinin memleket dışındaki tesirlerine de ışık tutuyor. Çalışmada doğru bakış açısı sağlanması için üniversitenin ortaya çıkışı, on dokuzuncu yüzyılda modernleşmesi ve bir yükseköğretim kurumu olarak Avrupa dışına, özellikle İslam dünyasına yayılmasıyla ilgili bilgiler de var.

Modernleşmede Darülfunun etkisi

Eğitim söz konusu olduğunda Osmanlıların faaliyetlerinin ana kaynağı medreselerdir. İlgili kitap bu yüzden hem İslam hem Batı kültürünü ilgilendiren önemli ve öncü bir tecrübeye ışık tutmaktadır. Ayrıca İstanbul’da bilim eğitiminde klasikten moderne geçişte yaşanan çok yönlü değişimin safhalarını da takip ediyor. İngilizce edisyonuyla Batılı okuyucuların ilgisini çeken Fenler Evi, medrese-üniversite ilişkisi, yeni incelemeler ışığında yeni bir bakış açısıyla Türkçeye çevrildi.