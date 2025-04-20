'Öteki'nin direniş simgesi başörtüsü

Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM), kadın hakları ve aileyi ilgilendiren meselelerde kalıcı çözümler üreterek adalet merkezli bir söylem ve literatür oluşturmak için iki senede bir düzenlediği KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi’nin 10’uncusu geçtiğimiz günlerde “Mitik Söylem ve Kadın” temasıyla gerçekleşti. Prof. Dr. Dursun Ali Tökel’in başkanlığında toplanan kongrede kadınlarla ilgili görüş, düşünce ve inanışların arkasında yer aldığı düşünülen, gerçekte doğru olmayan bir hikâye ve anlatı için kullanılan mitler (söylen) tartışmaya açıldı. Kongre, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’ndeki KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İbn-i Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçti. Dr. Öğr. Üyesi Hatice Altundal Erkmen de kongrede “Havva’dan Günümüze: Kadın, İnanç ve Stereotipler” oturumunda “Amerika’da Müslüman Kadınlara Dair Mitler ve Stereotiplerin Psikososyal Temelleri: Cinsiyet Temelli Oryantalizm” başlıklı konuşma gerçekleştirdi. Yeni Şafak Pazar olarak Erkmen ile konuştuk. Erkmen, Amerika’daki Müslüman kadınların karşılaştığı mitler ve stereotiplerin psikososyal temellerini, Batılı toplumlarda oluşturulan ötekileştirici temsillerin etkisini ve kadınların kimlik mücadelesine dair gözlemlerini paylaştı.

Amerika’da Müslüman kadınlar hakkında yaygın olan mitler ve stereotipler genellikle hangi psikososyal temellere dayanıyor? Bu mitlerin ortaya çıkışında kültürel ve toplumsal faktörlerin rolü nedir?

Amerika’da Müslüman kadınlara yönelik mitler ve stereotipler, büyük ölçüde “ötekileştirme” mekanizmalarına ve kültürel tehdide dayalı psikososyal etkenlerle beslenmektedir. Batı toplumlarında “biz” ve “onlar” ikilemi üzerinden kimlik inşası yapılır. Müslüman kadın, bu “öteki”nin görünür sembolüdür. Müslüman kadınların temsil ettiği dinî kimliğin, Batı’da hâkim olan seküler, bireyci ve “özgürlük” temelli kadınlık normlarıyla örtüşmediği düşünülmektedir. Bu durum, Müslüman kadınların Batı değerleriyle “uyumsuz” ya da “geri kalmış” olarak ötekileştirilmesine yol açmaktadır. Bu bağlamda, Batı medyası ve siyaseti tarafından bir araca dönüştürülen Orta Doğulu Müslüman kadın, bir yandan “özgürleştirilmesi gereken” bir mağdur olarak gündemde tutulmakta; diğer yandan ise aynı güç odaklarının söylemleri, kendi ülkelerindeki Müslüman kadınlar üzerinde de benzer baskıların oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

Bu bağlamda, Müslüman kadınlar yalnızca başörtüsü gibi dinî kıyafetleriyle değil, aynı zamanda sembolik düzeyde Batı’nın modernlik, özgürlük ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi değerlerine karşıt bir duruşu temsil eder biçimde algılanmaktadır. Bu algı, onların yalnızca “farklı” değil—yani Batı’nın önem verdiği çeşitliliğin bir parçası olarak kabul edilmekten ziyade—bilakis, potansiyel bir tehdit olarak görülmelerine zemin hazırlamaktadır. Psikososyal düzeyde ise bu durum, “kültürel tehdit algısı” ve “gruplar arası karşılaştırma” gibi bilişsel mekanizmalar aracılığıyla pekiştirilmektedir. Bu tür mitlerin yaygınlaşmasında medya temsilleri, siyasal söylemler ve tarihsel oryantalist kalıplar belirleyici bir rol oynamaktadır. Müslüman kadınlar, kendilerine yönelik ötekileştirici söylemler ve kültürel tehdit temelli stereotiplerle karşılaştıklarında, doğal olarak çeşitli psikolojik tepkiler geliştirmektedir. Bu tepkiler arasında kimlik çatışması, toplumsal izolasyon, dışlanmışlık hissi, özgüven kaybı ve dini aidiyetlerini kamusal alanda temsil etmede yaşanan zorluklar gibi olumsuz deneyimler öne çıkmaktadır. Özellikle başörtüsü takan Müslüman kadınlar, biraz önce de temas ettiğim gibi hem medya hem de politik söylemler aracılığıyla daha yoğun ayrımcılığa (teknik olarak baskıya) maruz kalmakta ve bu mit ile stereotiplerin doğrudan hedefi hâline gelmektedir. Bununla birlikte, birçok Müslüman kadın bu baskılara karşı direnç stratejileri geliştirerek kendi anlatılarını kendileri inşa etmektedir: Medya, sanat, akademi ve sosyal medya aracılığıyla alternatif temsiller üretmektedir. Bu süreç, yalnızca bireysel düzeyde psikolojik güçlenmeyi sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda kolektif düzeyde karşı söylem üretimini ve toplumsal farkındalık gelişimini de desteklemektedir. Dolayısıyla, Müslüman kadınların bu stereotiplere verdikleri tepkiler hem psikososyal savunma mekanizmaları hem de kültürel direniş biçimleri bağlamında ele alınmalıdır.





Ezik değil hak arayan bir kadın imajı

Amerika’daki Müslüman kadınların temsilleri ve Batılı toplumlarda karşılaştıkları psikolojik etkiler hakkında ne düşünüyorsunuz? 11 Eylül sonrası artan stereotiplere karşı kadınların gösterdiği farklı tepkilerin kimlik mücadelesine dair gözlemleriniz nelerdir?

Müslüman kadınların Amerika’daki temsilleri, Batılı toplumlarda hem bireysel hem de toplumsal düzeyde çeşitli psikolojik etkilere yol açmaktadır. Özellikle “mağdur”, “sessiz” ya da “baskı altında” kadın imajı, Batılı bireylerin Müslüman kadınlarla ilgili ön kabullerini şekillendirerek, onları yalnızca kurtarılması gereken figürler olarak görmelerine neden olmaktadır. Politik söylemde ve medyada Müslüman kadınlar üzerinden inşa edilen stereotipler—özellikle başörtüsü, aile rolleri ve mahremiyet anlayışı gibi temalar etrafında—Amerikan toplumunun Müslümanlara bakışını da doğrudan etkilemekte; farklı yaşam tarzlarına ve kimliklere karşı hoşgörüsüzlüğü ve İslamofobi’yi beslemektedir. Nitekim, bu temsiller Müslüman kadınlarda özgüven kaybı, aidiyet duygusunun zedelenmesi ve toplumsal izolasyon gibi olumsuz deneyimlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Ancak Müslüman kadınların özgürlük ve kimlik mücadelesi, bu tek boyutlu temsillere karşı güçlü bir karşı-anlatı üretmektedir. Özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından Amerika’da Müslüman kadınlara yönelik artan mit ve stereotiplere karşı iki farklı psikolojik tepki gözlemleme imkânı buldum. Bazı kadınlar, artan İslamofobik atmosfer karşısında başörtüsünü çıkararak dinî kimliklerini görünmez kılmayı tercih ederken; diğer bir grup ise başörtüsüne daha sıkı sarılarak onu hem dinî aidiyetin hem de direnişin bir sembolü olarak sahiplenmiştir. Bu tepkiler, gerek bireysel gerek kolektif düzeyde kimlik inşasının, baskıcı söylemler karşısında dahi sürdürülebileceğini ve direniş kapasitesi taşıdığını göstermektedir.





Pasif bireyler değil aksine gündelik hayatta da aktif

Batı merkezli kadın tanımının Müslüman kadınlar üzerinde yarattığı ayrımcılığa karşı Amerika’daki Müslüman kadınlar nasıl bir kimlik mücadelesi veriyor? “Amerikalı Müslüman” kimliğini benimseyen kadınların, toplumsal cinsiyet normlarına karşı geliştirdikleri karşı-anlatılar nasıl şekilleniyor?

Batı merkezli kadın tanımı, sadece Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığı desteklemekle kalmamakta, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini Batılı normlarla sınırlayan dar ve dışlayıcı bir çerçeve oluşturmaktadır. Ancak Amerika’daki birçok Müslüman kadın, bu dışlayıcı söylemlere karşılık olarak “Amerikalı Müslüman” kimliğini sahiplenmekte ve hem dinî hem de toplumsal kimliklerini özgün biçimlerde ifade etmektedir. Bu durum, Müslüman kadınların pasif bireyler olmadığını; aksine, kendi anlatılarını inşa eden ve gündelik hayatta da aktif biçimde varlık gösterebilen özneler/aktörler olduklarını ortaya koymaktadır.





Müslüman kadınlara yönelik tektipleştirici yaklaşımlar ortadan kalkmalı

Bu stereotiplerin değişmesi için toplumda ne gibi adımlar atılmalı?

Stereotiplerin değişmesi için, öncelikle Amerikan medyası ve politikasında yalnızca Müslüman kadınlara yönelik tektipleştirici yaklaşımların giderek ortadan kaldırılmasına yönelik bir eğilim ve samimi bir çaba oluşturulması gerekmektedir. Asıl kaynak ve sorun, Müslüman kadının Amerikan medya ve politikasındaki problemli ve mitik temsilleridir. Akabinde ise, eğitim sisteminde kültürel çeşitlilik içerisinde Müslüman kadına dair duyarlı içeriklerin dahil edilmesi, özellikle medya ve siyasetteki İslam ve Müslüman karşıtı temsillerin terk edilmesi ve akademik alanda postkolonyal perspektiflerin desteklenmesi önemli adımlar olacaktır.





Kadınların sesini duyurabilecek çalışmalara daha fazla alan tanınmalı

Peki kendi kimliklerini ifade etmeleri için nasıl bir ortam yaratılabilir?

19. yüzyıldan bu yana Batı, Müslüman kadınlar hakkında ürettiği önyargılı ve “genellemeci” bilgiyle önce sömürgeciliği, bugün ise askeri ve siyasi müdahaleleri meşrulaştırmıştır. Kadınların kendi kimliklerini özgürce ifade edebilmeleri için, Batılı-Doğulu kadın şeklindeki dikotomik yaklaşımdan uzak durulmalı; azınlık psikolojisini dikkate alan ve kültürel çeşitliliğe duyarlı eğitim sistemleri güçlendirilmelidir. Ayrıca, ayrımcılığı önleyici hukuk politikaları Müslüman kadınlar bağlamında yeniden gözden geçirilmeli ve temsil hakkını önceleyen medya ortamları ile akademide Müslüman kadınların sesini duyurabilecek çalışmalara daha fazla alan tanınmalıdır. Bu sayede, Batı tarafından mağdur edilen Müslüman kadınlar, en azından yaşadıkları Batılı toplumlarda pasif temsillerin ötesine geçerek, aktif özneler olarak kendi hikâyelerini yazma imkânına sahip olabileceklerdir.



