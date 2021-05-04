Otizmli Fatih hayal gücüyle sanata dokundu: Engeli yüzde 70'e geriledi

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk annesi Türkan Topkan, evde yaptığı yemekleri satarak biri otizmli 3 çocuğuna bakmaya çalışıyor.

Fatih'in küçükken konuşamayan ve göz teması kuramayan bir çocuk olduğunu söyleyen anne Topkan, "Herhangi bir sanat eğitimi almamış olan Fatih, evin tahta pencerelerindeki macunları sökerek çeşitli figürler yapmaya başladı. Sorasında ise parkta normal çocuklarla iletişim kurmakta sorun yaşadığı için çamurdan çiftlik ve hayvanlar yaparak oyunlar oynuyordu” dedi.





DHA

Aldığı eğitimlerle oğlu Fatih’in, kâğıt ve seramik hamurlarını kullanarak çeşitli hayvan figürleri yaptığını dile getiren anne Topkan, “Fatih’in hayvan figürlerini seçmesindeki sebep hayvanların yalan söylememesi ve onların daha masum olduğunu düşünmesinden geliyor” diye konuştu.

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"Otizmi kızamık gibi geçici bir hastalık sanıyordum"

Oğlunun otizmli olduğun 5 yaşında fark ettiklerini anlatan Türkan Topkan, “Oğlum çok geç konuştu. Sürekli çamaşır makinesine bakardı. Yaşıtları gibi davranmıyordu. Otizm hastalığını kızamık ve ateşli hastalık gibi düşünüyordum. Bir gün geçeceğini sanıyordum. Doktor bu hastalığın ömür boyu süreceğini iyi olup olmayacağının zamana bağlı olduğunu söyledi. O dönemde çok üzüldüm. Dünya başıma yıkıldı. Psikolojik olarak çok yıprandım. Her ailede olduğu gibi neden benim çocuğum? Diye çok sordum kendime. Çocuğuma nasıl yaklaşacağımı bilemiyordum. Psikolog ve öğretmenlerden destek aldım” şeklinde konuştu.

DHA İstanbul'da yaşayan 3 çocuk annesi Türkan Topkan, evde yaptığı yemekleri satarak biri otizmli 3 çocuğuna bakmaya çalışıyor.

"Bizimle konuşmazdı, karıncalarla konuşurdu"

Fatih’in hayal gücünün çok geniş olduğunu ve hayal ettiği her şeyi yapabildiğini söyleyen Topkan, “Çocukluğundan beri hayvanlarla arası çok iyi. Bizimle konuşmazdı, karıncalarla konuşurdu. Çocukları otizmli olan aileler çocuklarına inansınlar ve onlardan sevgilerini eksik etmesinler. Çocuklarını her haliyle kabul etsinler. Ev ile okul arası bir hayatım oldu. Fatih, tuttuğunu koparan bir çocuk. Sadece destek ve sevgiye ihtiyacı var” dedi.

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Özel eğitimlerinin yanı sıra AKDEM’de de yoğun bir eğitim süreci geçiren Fatih’in öğretmenlerinin de desteğiyle engel durumunun yüzde 90’dan yüzde 70’e gerilediğini dile getiren anne Topkan, "Oğlum eskiye göre çok iyi durumda. Fatih, benim için Allah’ın bir mucizesi. Hiç konuşmayan göz teması kurmayan oğlum şimdi hayal ettiği her şeyi kısa zamanda yapabiliyor. Çok güzel çizimler de yapıyor. Dürüstlüğü ben Fatih’ten öğrendim” ifadelerini kullandı.

DHA

"Hayvanlar daha dürüst oldukları için onların heykellerini yapıyorum"

Fatih Pelen, “Hayvanları çok seviyorum. Kağıt ve yapıştırıcı kullanıyorum. Gövde, ayak ve kafa yapıyorum. Dört günde yapıyorum. Hayvanlar daha dürüst olduğu için onların heykellerini yapıyorum” diye konuştu.

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"Fatih'ten öğrendiğim şeyler oldu"

El sanatları öğretmenini Sabiha Yalman ise Fatih ile 12 yaşından itibaren beraber çalıştıklarını, Fatih’in gördüğü nesneyi hafızasına kaydettiğini, imkanlar doğrultusunda bulabildiği materyalleri kullanarak gördüğü objeleri 3 boyutlu hale getirdiğini söyledi.

Otizmli olarak dünyaya gelen ve yüzde 90 engelli raporu olan 21 yaşındaki Fatih Pelen, kağıt, tutkal ve seramik hamurundan yaptığı hayvan figürleriyle engelleri aşmayı başardı.

Fatih’in çok güçlü bir hayal dünyası olduğunu anlatan Yalman, “Birçok konuda Fatih’ten öğrendiğim şeyler oldu. Ahşap evler çok ilgisini çekiyordu. Evden kaçarak saatlerce ahşap evleri izliyordu. Daha sonra o evleri yapıyordu. Hayvanların insanlardan daha masum ve daha zararsız olduğunun düşündüğü için onlara büyük ilgisi var” diye konuştu