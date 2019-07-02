Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Oto yıkamacıdan yüz güldüren kampanya
KÜLTÜR SANAT

Oto yıkamacıdan yüz güldüren kampanya

Edirne'de bir oto yıkamacı ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtmak üzere başlattığı oyuncak ve kitap kampanyasına destekte bulunan müşterilerinin araçlarını indirimli yıkıyor.

Haber Merkezi AA
Yusuf Dobranyalı
Yusuf Dobranyalı

Aynı zamanda Trakya Modifiyeli Araçlar Derneği Başkanı olan Yusuf Dobranyalı, ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak ve kitap kampanyası başlattı.

Eşten dosttan bir miktar kampanyasına destek bulsa da daha fazla çocuğun yüzünü güldürmek için oyuncak ve kitap getirene araç yıkamada indirim yapmaya karar verdi.

Hızla yayılan kampanya sayesinde çocukların "iyilik havuzu" doluyor, müşteriler hem ucuza araç yıkatıyor hem de bir gönle giriyor. Dobranyalı, yaptığı açıklamada, hiçbir çocuğun hiçbir şeyden, özellikle oyuncak ve kitaptan mahrum kalmaması gerektiğini söyledi.

Çocuklar için yapıyorlar

Kampanya sonunda toplanan kitap ve oyuncakları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtacaklarını ifade eden Dobranyalı, şu şekilde açıklama yaptı:

  • "Çocuklar dünyamızın geleceğidir düşüncesinden yola çıkarak müşterilerimize, oyuncak getirmeleri şartıyla 200 liralık yapılması gereken araç içi detaylı temizliği, cilası, iç ve dış yıkama, buharlı antibakteriyel temizliğini 50 liraya indirdik."

Dobranyalı, yoksulluğun ne demek olduğunu bilen bir kişi olarak yüz güldürmeye devam edeceğini dile getirdi.

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