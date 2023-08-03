Otomobilde biri çakmak doldururken diğeri sigara yaktı: Cehennemi yaşadık

Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde meydana gelen olayda, park halindeki otomobilde sigara içen B.P. ile E.U., torpidodaki gaz tüpünü alıp, çakmaklarına dolum yapmak istedi. Ancak bu sırada patlama oldu. El, kol ve yüzlerinden yaralanan iki arkadaş, özel bir hastanenin acil servisine gitti. B.P. ile E.U., buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen yaralıların tedavisi sürüyor.