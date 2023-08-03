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Hayat

Otomobilde biri çakmak doldururken diğeri sigara yaktı: Cehennemi yaşadık

Erzurum'da E.U. ile arkadaşı B.P., otomobilde çakmağa gaz doldurmak isterken meydana gelen patlamada yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan E.U., "Cehennemi yaşadık diyebilirim" dedi.

15:54 . 3/08/2023 Perşembe
IHA
Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde meydana gelen olayda, park halindeki otomobilde sigara içen B.P. ile E.U., torpidodaki gaz tüpünü alıp, çakmaklarına dolum yapmak istedi. Ancak bu sırada patlama oldu. El, kol ve yüzlerinden yaralanan iki arkadaş, özel bir hastanenin acil servisine gitti. B.P. ile E.U., buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen yaralıların tedavisi sürüyor.

'Ortalık bir anda masmavi oldu'

Patlamada cehennemi yaşadıklarını söyleyen E.U., "Otomobilde oturuyorduk. Çakmağın gazı bitmişti. Torpidoda olan gaz tüpü ile çakmağı doldururken sigara yaktık. O sırada patlama oldu. Ortalık bir anda masmavi oldu. Kapıları açıp kendimizi güçlükle dışarı attık. Alev alan kıyafetlerimizi söndürdü. Otomobil de büyük hasar aldı. Çok şükür korkulacak bir durumumuz yok" diye konuştu.

#Erzurum
#Palandöken
#çakmak gazı
31 dakika önce
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