Hayat Oyuncu Adnan Koç ve kardeşlerine hapis cezası
AKTÜEL

Oyuncu Adnan Koç ve kardeşlerine hapis cezası

Oyuncu Adnan Koç ve kardeşlerine hapis cezası

İstanbul'da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda, polise mukavemette bulunduğu iddia edilen oyuncu Adnan Koç ile 2 kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Haber Merkezi AA
Oyuncu Adnan Koç
Oyuncu Adnan Koç

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şeyhmus Koç katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Koç, olay yerine gittiğinde kavga etmediğini savunarak beraatini istedi.

Sanık avukatları da söz alarak müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Adnan Koç ile kardeşi Ahmet Koç hakkında, "kasten yaralama", "zincirleme şekilde görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret”, "zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme" ve "zincirleme şekilde kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 16 yıl sekizer ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Oyuncu Adnan Koç uyuşturucudan gözaltına alındı
HAYAT
Oyuncu Adnan Koç uyuşturucudan gözaltına alındı

Tutuksuz sanıklardan Mehmet Hayri Koç hakkında, bu suçların yanı sıra "kamu malına zarar verme" suçundan da 10 hapis cezası alarak toplamda 17 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, sanıklar Mehmet Pınarbaşı ve Şeyhmus Koç hakkında da "kamu görevlisine hakaret" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 4 yıl 9 ay onbeşer gün hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan uyuşturucu satıcı Sinan Bozburun'un, Ataşehir'de bulunan bir kafenin önünde oyuncu Adnan Koç ile buluşarak para karşılığı uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen poşet içerisinde bir maddeyi verdiği anlatılmıştı.

Uyuşturucu madde ticaretinin gerçekleştiğine dair oluşan kuvvetli şüpheye istinaden müşteki polis memurları S.İ, E.H, Z.M.D ve M.K'nin söz konusu iş yerine geldikleri kaydedilen iddianamede, sanıklar üzerinde yapılan üst aramasında oyuncu Adnan Koç'un üzerinden 4 poşete sarılı olarak satışa hazır halde beyaz renkli 2 gram kokain, Ahmet Koç'un üzerinde 1 alüminyum folyoya sarılmış beyaz renkli kristaller şeklinde toplam ağırlığı 0,4 gram gelen metamfetamin bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede bu kapsamda, oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ile Mehmet Hayri Koç hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu görevlisine alenen hakaret”, "kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 45 yıl 3 ay onbeşer günden, 90 yıl 7 ay onbeşer güne kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Sanık Mehmet Hayri Koç hakkında ayrıca "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuksuz olan diğer sanık Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı için ise "kasten yaralama", "kamu görevlisine alenen hakaret", "kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlama" suçlarından 5 yıldan 24 yıl birer aya kadar hapis cezası istenmişti.

İki ülkeye daha sıçradı

İki ülkeye daha sıçradı

Koronavirüs vakaları ilk kez iki ülkede daha görüldü.
Tek kolon üzerine 3 katlı bina

Tek kolon üzerine 3 katlı bina

​Diyarbakır'daki bina Elazığ depreminde hasar görmedi.
İzole odaya alındı

İzole odaya alındı

​Beylikdüzü'nde Çin'den gelen hostes alarmı.
Esed rejiminin arsızlığı arttı

Esed rejiminin arsızlığı arttı

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya'ya önemli görev düşüyor.
Batı Şeria'yı<br>hapishaneye<br>dönüştürecekler

Batı Şeria'yı
hapishaneye
dönüştürecekler

Sözde barış planı Filistin'i bölgeden izole ediyor.
Altını olanlar dikkat

Altını olanlar dikkat

Yatırım ikiye katlandı, mevduatlar 80 milyar lirayı aştı.

73 yıldır<br>bitmeyen kriz!

73 yıldır
bitmeyen kriz!

Keşmir sorunu iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi.
Virüsten kaçıp<br>Türkiye'ye yöneldi

Virüsten kaçıp
Türkiye'ye yöneldi

Sebze meyve ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayacak.
Takı kavgası<br>caddeye taştı

Takı kavgası
caddeye taştı

İstanbul'daki olayda gelin ve damat olanı şaşkınlıkla izledi.
Corona<br>virüs 3 ili vurdu

Corona
virüs 3 ili vurdu

​Uçuşlar yarın durdurulacak, 30 bin iptal var.
Çin'i kızdıran kapak

Çin'i kızdıran kapak

​Alman dergisi Der Spiegel'in Koronavirüs kapağı Çinlileri kızdırdı.
50 yıllık hasret<br>sona eriyor

50 yıllık hasret
sona eriyor

​Slovenya'nın minareli tek camisi haziranda ibadete açılacak.
Bir anne daha oğluna kavuştu

Bir anne daha oğluna kavuştu

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelerin zafer sevinci.
Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​4 takımdan ikişer futbolcu kadroda yer aldı.
İhalesi bu yıl yapılacak

İhalesi bu yıl yapılacak

Bakan Turhan, Büyük İstanbul Tüneli ile ilgili güzel haberi verdi.
88 terörist etkisiz hale getirildi

88 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, ocak ayındaki operasyonların bilançosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.