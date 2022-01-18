FutureBright Sanat Vakfı ve ZMET Institute tarafından düzenlenen “Öz’e Dönüş” sergisi Nişantaşı Maji Art Gallery’de sergilenmeye başladı. 8 Şubat’a kadar gezilebilecek sergide, ruh halimizden yaşananların içselleştirilmesine yönelik çeşitli sorular soruluyor.

Serginin temel amacı ise insan duygularını resmetmek. İnsanların bilinç dışındaki baskı, korku gibi derin duygularına, zihin imgeleri ve metaforlar üzerinden ulaşan sergide, FutureBright Group’un bin 200 ZMET görüşmesini incelendi. Yaklaşık 10 bin bilinç dışı zihin imgesi analiz edilerek sergiye hazırlandı.

İçimizdeki sanatçı çocuk

FutureBright Group kurucularından Akan Abdula, serginin sanatçısının halk olduğunu dile getirerek “Bu eserler halkımızın. Burada bir sanatçı yok. Bizden birileri, bizim kendi bilinç dışımız var. Sergide bilinç dışındaki imgeleri halkımıza göstermek istedik. Duyguları anlatmaya bazen kelimeler yetmiyor. Metaforlara ve benzetmelere ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

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Abdula, koronavirüs salgınından bilinç dışımızdaki durumların da etkilendiğini ve bunun da eserlere yansıdığını şu sözlerle aktardı, “Bize gelen imgelerin değişip değişmediğine, bakıyoruz. Özellikle salgınla şu zamana kadar hiç görmediğimiz masa altına gizlenmiş çocuklar resmi sık sık gelmeye başladı. Salgınla, nostaljik olduk. Yetişkinliği kaldıramaz hale geldik. Hayat bir anda belirsiz hale geldi ve sürekli eskiye dönmeye başladık. Böyle varoluşsal bir kriz yaşadığınızda, ölümle karşı karşıya kaldığınızda yeniden bağlanıp, güvende hissetmek istiyorsunuz. Bilinç dışımıza ulaşınca hepimizin içinde gizlediği o çocuğun bir sanatçı olduğunu gördük.”

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