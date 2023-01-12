Hayat Özel gereksinimli hastalara yönelik engelsiz acil servis hizmeti başladı
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Özel gereksinimli hastalara yönelik engelsiz acil servis hizmeti başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel gereksinimli hastalara yönelik engelsiz acil servis hizmeti başladığını duyurdu. Bakan Koca, şimdilik dört ilde pilot uygulamanın olduğunu, yıl içinde tüm kentlerde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özel gereksinimli hastalara yönelik engelsiz acil servis hizmeti başladı
Hastanelerde "Engelsiz Acil Servis" hizmeti başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik engelsiz acil servis hizmeti başladı." dedi.

Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri’de seçilen hastanelerde pilot uygulamanın yapıldığını belirten Bakan Koca, "Hastalar acil sağlık hizmetlerini özel birimden alıyor. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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