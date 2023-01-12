Özel gereksinimli hastalara yönelik engelsiz acil servis hizmeti başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik engelsiz acil servis hizmeti başladı." dedi.
Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri’de seçilen hastanelerde pilot uygulamanın yapıldığını belirten Bakan Koca, "Hastalar acil sağlık hizmetlerini özel birimden alıyor. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
ÖZEL GEREKSİNİMLİ hastalarımıza yönelik ENGELSİZ ACİL SERVİS HİZMETİ başladı. Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri’de seçilen hastanelerde başlayan pilot uygulamada, hastalar acil sağlık hizmetlerini özel birimden alıyor. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
ÖZEL GEREKSİNİMLİ hastalarımıza yönelik ENGELSİZ ACİL SERVİS HİZMETİ başladı. Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri’de seçilen hastanelerde başlayan pilot uygulamada, hastalar acil sağlık hizmetlerini özel birimden alıyor. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 12, 2023