Özel jet yoksa iyi futbol da yok

Dünyanın en değerli futbol liginin başı özel uçak kıtlığıyla dertte. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, milyarlarca doların havada uçuştuğu Premier League kulüpleri, sezon başındaki kötü performanslarını, özel uçak yokluğunda saatlerce süren yolculuklara bağlamış durumda. Chelsea kulübünün Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Leeds United karşısında 3-0 kaybettikleri maç sonrasında, oyundaki kötü performanslarını, değişen seyahat planları nedeniyle maça yeterince hazırlanamadıkları gerekçesine bağladı.

Chelsea tüm kadroyu taşıyacak genişlikte uçak bulamayınca Tuchel dahil kadrodan bazı isimler otobüsle yolculuk yapmak zorunda kalmış. Leeds United ve Newcastle United gibi kulüplerin de deplasman maçları öncesinde benzer “zorluklarla” mücadele ettiği de haberde belirtiliyor. İşin özü, milyonlarca euroluk transfer de yapsanız, özel uçak yoksa iyi futbol da yok. Bu da robotik bir düzen kuran endüstriyel futbolun özeti olsa gerek.