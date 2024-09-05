Özel tasarım arpla Türkiye’yi tanıtmak istiyor

Türkiye’de ilk kez yerli arp üreten 33 yaşındaki arp sanatçısı Zeynep Öykü, tarihteki arp müziklerini ve farklı arp enstrümanlarını bugüne aktarmaya çalışıyor. Müzik eğitimine çok küçük yaşlarda başlayan Öykü, Ceren Necipoğlu ve Şirin Pancaroğlu’nun yanı sıra barok arp hocası Andrew Lawrence King, Marie Pierre Langlamet ve Isabelle Perrin gibi isimlerden özel dersler aldı. Bilecik Gölpazarı’nda kurdukları atölyede arp eğitimi veren Öykü, “Anatolian Harps” markası altında, eşi Ali Öztürk ile arp üretiyor. Atölyede, tarihteki özel arpların replikalarını da hazırlayan çift, aynı zamanda özel tasarım arp yaparak yurt dışında Türkiye’yi arp üreten bir ülke olarak tanıtmayı hedefliyor.