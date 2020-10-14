Özge Tezcan bebekler için besleyici ek gıda önerileri hazırladı

Uzmanlar, sağlıklı bir bebeğin 6. aydan sonra günde bir öğün ile başlayarak alerji riski bulunmayan, tuz ve şeker içermeyen ek gıdalar tüketmesini ve bu öğünlerin kademeli olarak artırılmasını öneriyor. Ebeveynler pratikte neler yapabileceklerini araştırırken sosyal medyanın anne - bebek alanında önce çıkan isimlerinden Influencer Özge Tezcan, kendi çocukları için de kullandığı besleyici ek gıda önerilerini paylaştı.

Ev yapımı bebek peyniri

Uzmanların önerisiyle ek gıdalara günün ilk öğünü olan kahvaltıda başladığını söyleyen Influencer Özge Tezcan, “Özellikle alerji riski konusunda doktorunuzun onayını alarak altıncı veya yedinci ayda kahvaltı menüsüne peynir eklemek oldukça iyi bir başlangıç. Bu noktada ev yapımı bebek peynirleri, hem doğallığı hem de besleyiciliğiyle en çok tavsiye edilen ek besinlerin başında geliyor.

Protein, kalsiyum ve probiyotik açısından çok zengin olan bebek peynirlerinin yapımı ise çok kolay. Sütü kaynama noktasına gelene kadar ısıttıktan sonra üzerine limon suyu ve sirke ilave ederek 4-5 dakika kadar sürekli karıştırmak ve ardından altını kapatıp 15 dakika soğumasını bekledikten sonra bir tülbent ile süzmek yeterli. Burada peynir altı suyunu dökmemek gerektiğini de hatırlatalım. Çünkü uzmanlar, peynir altı suyunun kabızlık sorunu yaşayan bebekler ve anneler için çok iyi bir mide bağırsak düzenleyicisi olduğunu söylüyor.” şeklinde konuştu.

Yulaf sütü tarifi

Bir yaş öncesi bebeklere inek veya keçi sütünün direkt olarak verilemeyeceğini hatırlatan Özge Tezcan, buna alternatif olarak ev yapımı yulaf sütü hazırlanmasını önerdi. Özge Tezcan, “Uzmanların uyardığı üzere, bir yaş öncesi bebeklerin inek ya da keçi sütünü direkt olarak tüketmeleri sakıncalı. Bu sebeple yoğurda veya peynire çevirerek yedirmek tercih edilebilir. Ayrıca süt ürünlerine alerjisi olan bebekler de olabilir. Bu noktada yulaf sütü, hem küçük aylardaki bebekler hem de süt ürünlerine alerjik reaksiyon gösteren bebekler için oldukça besleyici bir alternatif. Özellikle yedinci aydan itibaren bebeklere yedirilen muhallebilere ve keklere de eklenebilir. Bunun için önce yulaf ezmesi, dut kurusu ve tarçın üzerine yarım su bardağı sıcak suyu ekleyerek üzeri kapalı halde 5 dakika bekletmek ve ardından 1,5 su bardağı soğuk su ilave ederek 3 dakika kadar blender’dan geçirmek gerekiyor. Geriye ise bir tülbent ile süzerek altta kalan sıvıyı, yani yulaf sütünü gönül rahatlığıyla tüketmek kalıyor.” dedi.

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Bebek ekmeği

Öğünlerde ek besin olarak besleyici karbonhidratlara da yer verilmesini öneren Özge Tezcan, bebek ekmeklerini tercih ettiğini söyledi: “Klasik ekmek tariflerinde ekmeğin dış kısmında bir kabuk oluşur ve bu sebeple bebeklere yalnızca ekmeğin iç kısmı verilir. Ancak hem içinin hem de dışının yumuşak olduğu bir bebek ekmeği de hazırlamak mümkün. Unlu mamüllere alerjisi olmayan 7 ay üzeri bebekler için uygun olan bu ekmeklerin klasik ekmek tariflerinden tek farkı malzemeleri. Malzemeler ise bir çay kaşığı instant maya, yarım su bardağı tam buğday unu, yarım su bardağı yulaf unu, iki adet kabuğu soyulmuş, ince kesilmiş zeytin ve bebek peyniri. Üzerine de bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı gezdirilip 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirilince, işte karşınızda hem bebekler hem de ebeveynleri için doğal ve lezzetli bir ekmek!”

Bebe bisküvisi

Ambalajlı ve hazır gıdalar tercih etmeden temiz içerikli, ev yapımı besinlerin ek gıda olarak bebeklere verilmesini öneren Özge Tezcan, kısıtlı zamanı olan çalışan anneler için ev yapımı pratik ek gıdalara da değindi. Özge Tezcan, “Çalışan annelerin en büyük korkularından biri, belli bir aydan sonra iş hayatına yeniden döndüklerinde bebeklerinin doğal ve sağlıklı beslenmesi için gerekli gıdaları evden hazırlamaya vakit bulamamak. Ancak çok pratik tariflerle besleyici ek gıdalar hazırlamak mümkün ve bebe bisküvisi bunlardan biri. Bunun için bir su bardağı anne sütü veya kendi sıktığınız elma suyu, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir çay bardağı bebek irmiği, bir çay bardağı yulaf unu ve bir su bardağı tam buğday unu ile elde edeceğiniz hamura şekil vererek 12-13 dakika 180 derece fırında pişirmek yeterli. Üstelik çok da lezzetli.” dedi.