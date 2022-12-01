Pakistan ilişkileri yıldönümüne özel zarf

PTT, “Dost ve Kardeş Pakistan ile Diplomatik İlişkilerimizin 75. Yılını Kutluyoruz” konulu özel gün zarfını tedavüle sundu. 30 Kasım tarihli özel gün zarfı 15 lira bedelle abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı. Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde “Diplomatik İlişkilerin 75. Yılı 30.11.2022 ANKARA” ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullanılmaya başlandı.