Pancar yüklü tır polis ekiplerinin ’Dur’ ihtarına uymadı

Olay, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası pancar alım bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 ZH 787 dorse plakalı pancar yüklü olan tır, Eskişehir - Ankara karayolundan Eskişehir istikametine ilerlerken polisin uygulama noktasında ’Dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Trafiği tehlikeye düşürerek kaçan tır, arkasında polis araçlarının takibiyle Şeker Fabrikasına doğru yöneldi. Ardından fabrikanın pancar yükleme alanında tır ve sürücüsü yakalandı. Tır sürücüsünün, aşırı tonajdan dolayı polisten kaçtığından şüphelenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.