Pancar yüklü tır polis ekiplerinin ’Dur’ ihtarına uymadı

16:2312/11/2025, Çarşamba
IHA
ESKİŞEHİR'DE PANCAR YÜKLÜ TIR, POLİS EKİPLERİNİN 'DUR' İHTARINA UYMAYIP TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI.
Eskişehir’de pancar yüklü tır, polis ekiplerinin ’Dur’ ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye sokarak kaçmaya çalıştı.

Olay, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası pancar alım bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 ZH 787 dorse plakalı pancar yüklü olan tır, Eskişehir - Ankara karayolundan Eskişehir istikametine ilerlerken polisin uygulama noktasında ’Dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Trafiği tehlikeye düşürerek kaçan tır, arkasında polis araçlarının takibiyle Şeker Fabrikasına doğru yöneldi. Ardından fabrikanın pancar yükleme alanında tır ve sürücüsü yakalandı. Tır sürücüsünün, aşırı tonajdan dolayı polisten kaçtığından şüphelenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Pancar
#tır
#Polis
