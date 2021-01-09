Hayat Pandemi doğaya yönlendirdi İnsanların yüzde 26sı ilk defa parka gitti
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Pandemi doğaya yönlendirdi: İnsanların yüzde 26’sı ilk defa parka gitti

Kovid-19 pandemisi nedeniyle şehir merkezlerinde yaşayan insanlar, kendilerini doğaya bıraktı. Yapılan yeni bir bilimsel çalışma, Kovid-19 pandemisinin ilk aylarında parkları ziyaret eden insanların yüzde 26’sının önceki yıla göre doğayı nadiren veya hiç ziyaret etmediğini ortaya çıkardı. Özellikle kadınlar ve pandemide işini kaybedenler doğada vakit geçirirken nefes almak, egzersiz yapmak ve huzur bulmak başlıca dış mekan aktiviteleri arasında yer aldı.

Haber Merkezi DHA
Pandemi ile insanlar yüzü doğaya döndü
Pandemi ile insanlar yüzü doğaya döndü

Amerika’daki Vermont Üniversitesi, 25 parkta 400 kişiyle bir araştırma yaptı. Çalışmada, kişilerin özellikle pandemi döneminde doğayla olan ilişkisi araştırıldı. Buna göre, pandemi nedeniyle uzun zamandır izole bir hayat süren insanlar geçtiğimiz yıllara göre daha sık parka gidiyor ve açık havada vakit geçiriyor.

Doğaya olan ziyaretler arttı

Yapılan araştırma hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, “Kovid-19 sağlık protokolleri uygulamaya konulduğundan itibaren, park kullanıcılarının yaklaşık yüzde 70'inin doğaya olan ziyaretlerini artırdığı görülüyor. Doğa ziyaretlerinin en yaygın nedenlerinin ise; dışarı çıkmak, egzersiz yapmak, doğaya bağlanmak, huzur ve sessizlik bulmak, köpek gezdirmek ve çocuklarla zaman geçirmek olduğu belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

Pandemide insanların yüzde 26’sı ilk defa parka gitti
FOTOĞRAF 8
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Amerika'daki Vermont Üniversitesi, 25 parkta 400 kişiyle bir araştırma yaptı. Çalışmada, kişilerin özellikle pandemi döneminde doğayla olan ilişkisi araştırıldı. Buna göre, pandemi nedeniyle uzun zamandır izole bir hayat süren insanlar geçtiğimiz yıllara göre daha sık parka gidiyor ve açık havada vakit geçiriyor.
Title
Yapılan araştırma hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, “Kovid-19 sağlık protokolleri uygulamaya konulduğundan itibaren, park kullanıcılarının yaklaşık yüzde 70'inin doğaya olan ziyaretlerini artırdığı görülüyor. Doğa ziyaretlerinin en yaygın nedenlerinin ise; dışarı çıkmak, egzersiz yapmak, doğaya bağlanmak, huzur ve sessizlik bulmak, köpek gezdirmek ve çocuklarla zaman geçirmek olduğu belirtiliyor ifadelerini kullandı.
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Çalışmada özellikle kadınların ve işini kaybedenlerin Kovid-19 döneminde dış mekân aktivitelerini artırdıklarını ortaya koyuyor. Yeşil bir yaşam ortamının özellikle orta yaşlı insanları fiziksel aktivite yapmaya teşvik ettiğini söyleyen Dr. Onultan, “Yeşil bir ortamda yaşamak özellikle erkeklerde fiziksel aktiviteyi artırıyor dedi.
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Doğadaki faaliyetlerin kan basıncını düşüreceğini ve hastalıklara karşı direnci artıracağını vurgulayan Dr. Onultan, “Doğa beyni canlandırır. Stresi ve kaygıyı azaltır. Fırsat bulundukça yeşil alanlarda zaman geçirilmeli. Doğada rahatça nefes alıp vermek psikolojik olarak da herkese iyi gelecektir. Pandemide doğanın içinde olma ihtiyacı arttı. Yürüyüş yapmak, hareket etmek beyin başta olmak üzere bütün organları etkileyen ve destek olan bir aktivite. Çalışmanın sonunda bundan sonra ortaya çıkabilecek başka virüs salgınlarında da yeşil alan ihtiyacı hep olacaktır. Şehir planlaması yapılırken yeşil alanların daha fazla olması tavsiye ediliyor diye konuştu.
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İzole kalmak ve iletişimsizliğin post travmatik stres bozukluğunu artırdığını söyleyen Dr. Oğuzhan Onultan, “Almanya'daki bir üniversitenin 18 ülkede 14 bin kişi üzerinde yaptığı başka bir çalışma var. Buna göre, pandemi döneminde egzersiz yapanların, dış mekanda bulunanların duygu durumlarının bunları yapmayanlara göre çok daha iyi olduğu tespit edilmiş. Bir diğer sonuç ise pandemide egzersiz yapanların duygu durumlarının hep daha iyi olduğu. Zaten 2018 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) haftada 150 dakikalık egzersizi insanın beden ve ruh sağlığı için tavsiye ediyor ifadelerini kullandı.
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77 yaşındaki İsmet Uyar ise, dışarı çıkınca moral bulduğunu söyleyerek, “Kaç gündür evdeydim, normalde 3 günde bir dışarı çıkıyorum. Herkes biraz daha dikkatli olsa özellikle yaşlılar koronavirüsten kurtuluruz dedi.
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Yıldız Çıtak da dışarı çıkınca hayatın devam ettiğini hissettiğini belirtti. Çıtak, “Her sabah yürüyüşe çıkıyorum. Hava soğuk da olsa ihmal etmemeye çalışıyorum çünkü fiziksel ve zihinsel olarak bana çok iyi geliyor. Günün geri kalanını evde sıkılmadan, işlerime konsantre olarak geçiriyorum. Sabah yürüyüşe çıkmazsam o gün dağınık geçiriyor diye konuştu.
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Dilek Ayyücel ise, “Pandemide fırsat buldukça doğayı hep kucaklamaya çalıştım. Çünkü doğanın bana hissettirdiği şey özgürlük ve doğadan geldik tekrar doğaya gideceğiz. Toprağı hissetmek çok iyi geliyor, açık alanların bulunması İstanbul gibi büyük şehirde bir vaha. Pandemi bunu daha çok hissettik. Özgürleşebildiğimiz tek yer doğa, nefes aldığımı hissediyorum. Etrafımda kimse yoksa maskemi de çıkarıyorum özgürce nefes aldığımız sadece doğada hissediyorum. Yaşım gereği sadece yürüyüş yapıyorum” ifadelerini kullandı
Pandemide insanların yüzde 26’sı ilk defa parka gitti
Kovid-19 pandemisi nedeniyle şehir merkezlerinde yaşayan insanlar, kendilerini doğaya bıraktı. Yapılan yeni bir bilimsel çalışma, Kovid-19 pandemisinin ilk aylarında parkları ziyaret eden insanların yüzde 26'sının önceki yıla göre doğayı nadiren veya hiç ziyaret etmediğini ortaya çıkardı. Özellikle kadınlar ve pandemide işini kaybedenler doğada vakit geçirirken nefes almak, egzersiz yapmak ve huzur bulmak başlıca dış mekan aktiviteleri arasında yer aldı.


Kadınlar dış mekan aktivitelerini artırdı

Çalışmada özellikle kadınların ve işini kaybedenlerin Kovid-19 döneminde dış mekân aktivitelerini artırdıklarını ortaya koyuyor. Yeşil bir yaşam ortamının özellikle orta yaşlı insanları fiziksel aktivite yapmaya teşvik ettiğini söyleyen Dr. Onultan, “Yeşil bir ortamda yaşamak özellikle erkeklerde fiziksel aktiviteyi artırıyor” dedi.

Stresi ve kaygıyı azaltıyor

Doğadaki faaliyetlerin kan basıncını düşüreceğini ve hastalıklara karşı direnci artıracağını vurgulayan Dr. Onultan, “Doğa beyni canlandırır. Stresi ve kaygıyı azaltır. Fırsat bulundukça yeşil alanlarda zaman geçirilmeli. Doğada rahatça nefes alıp vermek psikolojik olarak da herkese iyi gelecektir. Pandemide doğanın içinde olma ihtiyacı arttı. Yürüyüş yapmak, hareket etmek beyin başta olmak üzere bütün organları etkileyen ve destek olan bir aktivite. Çalışmanın sonunda bundan sonra ortaya çıkabilecek başka virüs salgınlarında da yeşil alan ihtiyacı hep olacaktır. Şehir planlaması yapılırken yeşil alanların daha fazla olması tavsiye ediliyor” diye konuştu.

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Egzersiz yapanların duygu durumu daha iyi

İzole kalmak ve iletişimsizliğin post travmatik stres bozukluğunu artırdığını söyleyen Dr. Oğuzhan Onultan, “Almanya’daki bir üniversitenin 18 ülkede 14 bin kişi üzerinde yaptığı başka bir çalışma var. Buna göre, pandemi döneminde egzersiz yapanların, dış mekanda bulunanların duygu durumlarının bunları yapmayanlara göre çok daha iyi olduğu tespit edilmiş. Bir diğer sonuç ise pandemide egzersiz yapanların duygu durumlarının hep daha iyi olduğu. Zaten 2018 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) haftada 150 dakikalık egzersizi insanın beden ve ruh sağlığı için tavsiye ediyor” ifadelerini kullandı.

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