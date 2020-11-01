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Pandemi ev porselenlerine ilgiyi artırdı

Pandemi döneminde evlere kapanınca ilk değişen yeme içme alışkanlığımız oldu. Evlerde yeniden yemek yapıldığı bu dönemde porselen yemek takımı satışları da patladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sema Gürel Sürmeli - Kunter Şekercioğlu - Gülden Güral
Sema Gürel Sürmeli - Kunter Şekercioğlu - Gülden Güral

Pandemi dönemi ev ve sosyal hayatımızı tamamen değiştirdi. Dışarda yemek yeme alışkanlığına bir süre ara verdik. Hazır yemek siparişleri bir süreliğine düştü. İnsanlar eve kapandıkları bu dönemde kendileri mutfağa geçti ve kendi yemeklerini yapıp kendi sofralarını kurdular. Bu dönemde yemek masalarında çok daha fazla vakit geçirildi. Evlere dönüş, ailece oturulan sofra alışkanlıklarının yeniden öne çıkmasıyla birlikte yemek takımları satışları da patladı. Bu yıl 50. Yılını kutlayan Kütahya Porselen’in Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral dünyanın en büyük porselen üretimi yapan firmalarının başında geliyor. Pandemi döneminde değişen yeme içme alışkanlığının porselen yemek takımlarına da yansıdığını anlatan Sema Gürel Sarmeli, kafe ve restoranlardaki satışların düşmesine rağmen evler için ürettikleri porselen takımlarında patlama yaşandığını dile getiriyor.

SOFRA ALIŞKANLIĞI DEĞİŞTİ

  • Sosyal medyanın yeme içme alışkanlığımız üzerindeki etkisinden de bahseden Sürmeli, yeme içme sektöründe özellikle de kafelerin sosyal medya hesaplarında kahve fincanlarıyla ilgili paylaşımlarının satışlarına da yansıdığını dile getiriyor. Yemek programlarının ise evdeki masa düzeninde etkili olduğunu ifade eden Sürmeli’ye göre eleştirdiğimiz yemek programları sayesinde evlerimizdeki sofra düzeninde büyük değişimler yaşadı. Mesela Amerikan servisi ya da masa örtüleri, mumluk, bardak modelleri, çatal bıçak takımları, peçete gibi ürünler sofraların olmazsa olmazları arasında artık.

ONLİNE SATIŞLAR PATLADI

Yapılan araştırmalara baktığımızda pandemi döneminde insanlar dışarda yemek alışkanlığı yerine evlerinde sofralar kurmayı tercih etti. Peki yemek alışkanlığındaki bu değişim piyasaya nasıl yansıdı? Bu sorunun cevabını Sema Güral Sürmeli’den alıyoruz. Yılda ortalama 120 milyon parça üretim yapan Kütahya porselen 72 ülkeye ihracat yapan dünyadaki en büyük firmalardan biri. Bu yüzden değişimi en yakından yaşayan bir firma. Bu yıl kafe ve restoranların pandemi nedeniyle kapalı olması satışlarını elbette etkilediğini dile getiren Sürmeli, “Geçen yıla göre satışlarımızda yüzde 25 oranında düşüş yaşadı” diyor. Ancak aynı dönemde evlere yönelik üretimlerde de tam aksine artış yaşanmış. Özellikle de online satışlarda bir anlamda patlama olmuş. “Geçen yılın temmuz, ağustos, eylül dönemiyle karşılaştırdığımızda yüzde 35 bir artış oldu” diyen Sürmeli online satışlarda ise beş kat artış yaşandığını sözlerine ekliyor. Yıllarla birlikte evlerimizdeki sofra takımları da değişiklik göstermiş. Artık masalarımızda daha sade yemek takımlarına yer açıyoruz. Kapasitesi, ürün kalitesi, üretim teknolojisi ve dünyada ilk kez uygulanan üretim teknikleri ile 50 yılda küresel bir oyuncu haline gelen Kütahya Porselen’in Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli’ye göre; inovasyon ve tasarım markanın güçlü yönlerini oluşturuyor. Uluslararası pazarlardaki etkinliğini ve gücünü her geçen gün artırarak, sağlam bir Türk firması olarak dünyanın pek çok ülkesinde yeni nesil koleksiyonlarımızla yer alıyoruz. Aynı zamanda 45 kişiyle oluşan bir tasarım ekibi bulunuyor. Kütahya Porselen aynı zamanda Defne Koz, Kunter Şekercioğlu, dünyaca ünlü Mikro Art Sanatçısı Hasan Kale gibi başarılı tasarımcılarla çok özel ve ödüllü koleksiyonlara imza atıyor.

Küçük takımlar ilgi çekiyor

Sema Güral Sürmeli
  • 12 ya da 18 kişilik takımların yerini 4 ya da 6 kişilik takımlar aldı. Hala çeyiz takımları mutlaka alınıyor. Günümüzde daha modern parçalar daha sade parçalar tercih ediliyor. Annelerimizin parçalarını hala çok önemsiyoruz. Artık kimse vitrinde takımlarını tutmuyor aldıkları takımları günlük kullanıyorlar.

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