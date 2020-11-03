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Pankek tarifi: Pankek nasıl yapılır?

Çocukların olduğu kadar büyüklerin de en sevdiği tatlı olan pankekin yapımı çok kolay. Kıvamını tutturmak yeterli sadece. Hem hafif hem de damakta tat bırakıyor. Yanındaki meyvelerle ise bambaşka bir lezzet bırakıyor damağa. Hadi o zaman pankek hazırlamaya. İşte tarif...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pankek.
Pankek.

İster yuvarlak ister şekilli yapacağınız pankek, meyvelerle de sunumunu yapabilirsiniz. Karar sizin. Kolları sıvayın ve evdekilere bir sürpriz yapın...

Pankek.

Pankek Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı süt

1/2 (Yarım) su bardağı su

2 adet yumurta

1/2 (Yarım) su bardağı zeytinyağı

Yeterli miktarda bal

Yeteri kadar krema

Yeteri kadar toz tarçın

1 kase dondurulmuş vişne

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Pankek simidi yapılışı

Pankek malzemelerini balon çırpma teliyle, topak kalmayacak şekilde çırpın ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Eğer tava yapışmaz krep tavası ise yağlamadan, yoksa her pankek için 1 çay kaşığı sıvı yağ gezdirip birer kepçe dökerek pankekleri pişirin.

Pankekleri arzu ettiğiniz şekilde tabağa dizin. İstediğiniz servis malzemeleri ile süsleyin.

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Pankek kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan pankekin 60 dakika dinlenmese süresi var 20 dakikada ise pişer.

Pankek kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan ekşili köftenin kalorisi 219,1.

Pankek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Pankek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 22,5 lira.

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