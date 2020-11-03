Pankek tarifi: Pankek nasıl yapılır? Çocukların olduğu kadar büyüklerin de en sevdiği tatlı olan pankekin yapımı çok kolay. Kıvamını tutturmak yeterli sadece. Hem hafif hem de damakta tat bırakıyor. Yanındaki meyvelerle ise bambaşka bir lezzet bırakıyor damağa. Hadi o zaman pankek hazırlamaya. İşte tarif...

Haber Merkezi 03 Kasım 2020, 08:54 Son Güncelleme: 03 Kasım 2020, 09:18 Yeni Şafak