Parada klozet kapağından fazla bakteri var! Parada klozet kapağından fazla bakteri var Para üzerinde araştırmalar yapan uzmanlar, bulaşıcı hastalıkların bir çoğunun parayla bulaştığını tespit etti. Yaptığı araştırmayla alakalı açıklama yapan Tayar, "Göz ardı ettiğimiz bulaşma kaynağı da paralardır. Kağıt ve bozuk paralar günlük çok fazla el değiştirir. Bu mikroorganizmaların paralar üzerinde canlı kalma süreleri ve hastalık yapabilme güçleri çocuklar, hamileler, hastalar ve bağışıklık güçleri düşük olan kişilerde daha etkilidir" dedi.

Haber Merkezi 03 Ekim 2019, 08:46 Son Güncelleme: 03 Ekim 2019, 08:55 IHA