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Pasaport çıkartılan Tombi İsviçre yolunda

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu'nun bahçesinde yaşarken çocukların yoğun ilgisini fark eden sınıf öğretmeni Özlem Pınar İvaşçu tarafından yaklaşık 1,5 yıl önce sınıfa alınan, bir velinin şikayeti üzerine uzaklaştırılmak istense de İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin izniyle sınıfa alınmasına izin verilen 'Tombi' adlı kedi, İsviçre'ye götürülecek. Bir süre Öğretmen İvaşçu ile Zürih'te kalacak Tombi'nin yurt dışına çıkarılabilmesi için kan tahlili sonuçlarının gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Tombi, kendisini sahiplenen Özlem Pınar İvaşçu tarafından felsefe doktorası yapacağı İsviçre'nin Zürih kentine götürülecek.
Tombi, kendisini sahiplenen Özlem Pınar İvaşçu tarafından felsefe doktorası yapacağı İsviçre'nin Zürih kentine götürülecek.

Bayraklı Ticaret Borsası İlkokulu'nun bahçesinde beslenen, çocukların yoğun ilgi gösterdiği 'Tombi' adlı kedi, sınıf öğretmeni Özlem Pınar İvaşçu tarafından 1,5 yıl önce sınıfa alındı ve burada yaşamaya başladı. Hijyen kaygısıyla bir velinin şikayeti üzerine sınıftan çıkarılmak üzereyken, bu duruma üzülen çocuklar sayesinde haberlere konu olan ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin talimatı üzerine sınıfta kalmasına müsaade edilen kedi Tombi, kendisini sahiplenen Özlem Pınar İvaşçu tarafından felsefe doktorası yapacağı İsviçre'nin Zürih kentine götürülecek. Kendisine hayvan pasaportu çıkartılan Tombi'nin, sağlıklı olup olmadığıyla ilgili kan tahlili sonuçlarının gelmesi bekleniyor.

Bu sürecin bir süre daha uzayabileceğini belirten Özlem Pınar İvaşçu, "Yapmak istediğim şeyi başarmak için maalesef çocuklara veda etmek zorunda kaldık. Şimdi yurt dışına çıkmak için Tombi'nin kan tahlillerinin sonucunu bekliyoruz ki; bunları pasaportuna işletebilelim. Umarım hem onun, hem benim, hem de öğrencilerim için her şeyin en güzeli olur" dedi.

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