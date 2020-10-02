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Patatesli börek tarifi: Pratik patatesli börek nasıl yapılır

Patatesli börek tarifi: Pratik patatesli börek nasıl yapılır

Her halini sevdiğimiz patatesin bu böreğe kattığı lezzete kimse hayır diyemeyecek. Hem görüntüsü hem lezzeti hem de pratik yapılışı ile patatesli sarma börek çay saatlerinizin ve altın günlerinizin favorileri arasında yerini alacak. Peki patatesli börek nasıl yapılır? İşte patatesli börek tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Patatesli börek.
Patatesli börek.

Günün her vaktinde tüketebileceğiniz patatesli sarma börek tarifinin bütün püf noktaları ve detaylarını sayfamızda görebilirsiniz. Yemek tarifi olan börek tarifi için buyurun...

Patatesli börek tarifi

Malzemeler:

1/2 (Yarım) Su Bardağı Ilık Su

1/2 (Yarım) Su Bardağı Yoğurt

1/2 (Yarım) Su Bardağı Zeytinyağı

1/2 (Yarım) Su Bardağı Süt

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Tatlı Kaşığı Kabartma Tozu

5 Su Bardağı Un

Harç Malzemeleri

3 Adet Haşlanmış Ezilmiş Patates

2 Diş Dövülmüş Sarımsak

1 Tatlı Kaşığı Kırmızı Toz Biber

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Üzeri İçin

Yeteri Kadar Zeytinyağı

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Patatesli börek yapılışı

Hamur malzemelerini bir yoğurma kabında 5 dakika yoğurun. 6 bezeye ayırın ve yuvarlayıp dinlendirin.

Her bir bezeyi hafif unlu tezgahta açabildiğiniz kadar incecik açın, 4 eşit parçaya bölün.

Harç malzemelerini ayrı bir yerde karıştırın ve hamura paylaştırın. Rulo seklinde sarın ve spiral kıvırıp pişirme kağıdı serili tepsiye aralıklı dizin.

Üzerlerine fırça ile zeytinyağı sürün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

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Patatesli börek kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan börek 20 dakikada pişer.

Patatesli böreğin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi zor olan böreğin kalorisi 231.

Patatesli börek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Börek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 11 lira.

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