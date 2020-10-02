Patatesli börek tarifi: Pratik patatesli börek nasıl yapılır

Günün her vaktinde tüketebileceğiniz patatesli sarma börek tarifinin bütün püf noktaları ve detaylarını sayfamızda görebilirsiniz. Yemek tarifi olan börek tarifi için buyurun...
Patatesli börek tarifi
Malzemeler:
1/2 (Yarım) Su Bardağı Ilık Su
1/2 (Yarım) Su Bardağı Yoğurt
1/2 (Yarım) Su Bardağı Zeytinyağı
1/2 (Yarım) Su Bardağı Süt
1 Tatlı Kaşığı Tuz
1 Tatlı Kaşığı Kabartma Tozu
5 Su Bardağı Un
Harç Malzemeleri
3 Adet Haşlanmış Ezilmiş Patates
2 Diş Dövülmüş Sarımsak
1 Tatlı Kaşığı Kırmızı Toz Biber
Yeteri Kadar Tuz
Yeteri Kadar Toz Karabiber
Üzeri İçin
Yeteri Kadar Zeytinyağı
Patatesli börek yapılışı
Hamur malzemelerini bir yoğurma kabında 5 dakika yoğurun. 6 bezeye ayırın ve yuvarlayıp dinlendirin.
Her bir bezeyi hafif unlu tezgahta açabildiğiniz kadar incecik açın, 4 eşit parçaya bölün.
Harç malzemelerini ayrı bir yerde karıştırın ve hamura paylaştırın. Rulo seklinde sarın ve spiral kıvırıp pişirme kağıdı serili tepsiye aralıklı dizin.
Üzerlerine fırça ile zeytinyağı sürün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Patatesli börek kaç dakikada pişer?
10 dakikada hazırlanan börek 20 dakikada pişer.
Patatesli böreğin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi zor olan böreğin kalorisi 231.
Patatesli börek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Börek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 11 lira.