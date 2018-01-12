Pet şişede yetiştirdiği fidanlar ormana dönüşüyor

Samsun'da çay ocağı işleten Ali Uslu, yaklaşık 15 yıldır doğadan topladığı tohumlarla pet şişede yetiştirdiği fidanları isteyenlere ücretsiz veriyor.

Sokaktan topladığı pet şişeleri keserek içinde özenle fidan yetiştiren Uslu, önceleri evinin balkonunda yaptığı bu uğraşını balkonda yer kalmayınca Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine taşıdı.

Yetiştirdiği fidanları ücretsiz veriyor

"Kuşlara yuva, yolculara gölge" olmaları için dağıtıyor

İş yerinin karşısındaki boş alanda fidan yetiştirmeye devam eden Uslu, büyüttüğü fidanları farklı yörelerde kök salmaları, kuşlara yuva, yolculara gölge olmaları için dağıtıyor. Çevre aşkıyla dikkati çeken Uslu, etrafındakilerden de takdir topluyor.

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Evli ve iki çocuk babası Uslu, yaptığı konuşmada, çocukluğunun doğayla iç içe geçtiğini belirterek Hz. Muhammed'in "Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki ağacı dikiniz." sözünün kendisi için hayat felsefesi olduğunu söyledi.

"Ücretsiz veriyorum"

Yaklaşık 15 yıldır fidan yetiştirdiğini ve bunun kendisi için vazgeçemeyeceği bir uğraş haline geldiğini vurgulayan Uslu, şöyle konuştu:

"Daha çok hafta sonları ormanlardan ve mezarlıklardan açan kozalakları topluyorum. Tohumları kozalağın içinden çıkarıyorum. Topladığım pet şişeleri kesip içini toprakla doldurup tohumu atıyorum. Sulayıp bekliyoruz. Hepsi ilgi istiyor. Ramazan ayında çay ocağını kapatıyorum ama iki günde bir buraya gelip bakıyorum, suluyorum ilgileniyorum. Bir çocuk gibi bakım istiyor. İsteyenlere ücretsiz veriyorum. Ücret olursa bir hayır tarafı kalmaz. Ben bunu hayır için yapıyorum."

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