Hayat Picasso sergisine yoğun ilgi Ziyaret saatleri uzatıldı
KÜLTÜR SANAT

Picasso sergisine yoğun ilgi: Ziyaret saatleri uzatıldı

İzmir'deki Arkas Sanat Merkezi'nde 18 Eylül'de açılan Picasso'nun eserlerinin yer aldığı sergiyi, 30 binden fazla kişi ziyaret etti. Sanatseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle merkez, serginin ziyaret saatlerini uzattı. Buna göre, sergi salı, çarşamba ve cuma günleri 10.00-18.00 saatleri, perşembe, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Haber Merkezi AA
Picasso'nun eserlerinin yer aldığı sergiyi, 30 binden fazla kişi ziyaret etti.
Picasso'nun eserlerinin yer aldığı sergiyi, 30 binden fazla kişi ziyaret etti.

İzmir'de dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinin yer aldığı sergiyi, 3 haftada 30 binden fazla sanatsever ziyaret etti.

Pablo Picasso
HAYAT
Pablo Picasso

Arkas Sanat Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Eylül'de İzmir'de açılan ve Picasso'nun orijinal eserlerinin yer aldığı sergiyi görmek için 30 binden fazla kişi merkeze geldi.

Arkas Sanat Merkezi, "Picasso-Méditerranée" projesi kapsamında düzenlenen sergiler serisinde, Türkiye'yi "Picasso: Gösteri Sanatı" ile temsil ediyor.

Ziyaret saatleri uzatıldı

Sanatseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle merkez, serginin ziyaret saatlerini uzattı. Buna göre, sergi salı, çarşamba ve cuma günleri 10.00-18.00 saatleri, perşembe, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Paris Picasso Ulusal Müzesi ile Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel'de yer alan Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu'ndan toplam 83 eserin yer aldığı sergide, sanatçının pek çok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar ile gösteri sanatlarının sanat yaşamına olan etkisi de izleyicilere sunuluyor.

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