Hayat Pıerre Cardinden kadınlara özel yenilikçi stiller taşıyan koleksiyon
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Pıerre Cardin'den kadınlara özel yenilikçi stiller taşıyan koleksiyon

Pierre Cardin’in kapsül kreasyon olarak tasarladığı özel kadın koleksiyonu, dinamik ruhu ve kadının metropol yaşamın içindeki cesareti ve özgüveninden ilham alınarak hazırlandı. Aquarel desenin yanında siyah ve kırmızı renklerin hakim olduğu koleksiyon şık ve benzersiz bir stil vadediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni yıl için hazırlanan çantalardan oluşan kapsül koleksiyon, arzu edilen kadın modasına sofistike bir yaklaşım sunuyor.
Yeni yıl için hazırlanan çantalardan oluşan kapsül koleksiyon, arzu edilen kadın modasına sofistike bir yaklaşım sunuyor.

Kokteyl ve casual-chic elbise, zamansız slim suit, devore bluz, triko, denim ve yeni yıl için hazırlanan çantalardan oluşan kapsül koleksiyon, arzu edilen kadın modasına sofistike bir yaklaşım sunuyor. Toplamda 30 parça ile hazırlanan kapsül koleksiyonda yer alan kadın şıklığı yeniden hayat buluyor.

Pierre Cardin’in kapsül kreasyon olarak tasarladığı özel kadın koleksiyonu, dinamik ruhu ve kadının metropol yaşamın içindeki cesareti ve özgüveninden ilham alınarak hazırlandı.

Pierre Cardin kadınına özel hazırlanan koleksiyon, günlük hayatta kullanılabilecek modellerle birlikte şık davetlerin vazgeçilmezi olacak dengeli parçaları bir arada barındırıyor. Koleksiyonun tamamı hayatın akışında cesur ve özgün tarzları deneyimlemek isteyen kadınlar için hazırlandı.

Aquarel desenin yanında siyah ve kırmızı renklerin hakim olduğu koleksiyon şık ve benzersiz bir stil vadediyor.

Birbirinden kullanışlı parçaların yer aldığı koleksiyon, vatka detaylarıyla hem geçmiş hem günümüz trendlerine göz kırparken, dijital desen kullanılarak tasarlanan parçalarıyla da dinamik bir stil vadediyor. Takım elbiselerdeki maskülen tavrın saten kumaş birlikteliği, iddiayı feminen bir tavırla yorumlamak isteyen kadınların beğenisine sunuluyor. Ayrıca koleksiyon, şık ve rahatlığı bir arada sunan denimlerin basic trikolarla ve kadife efektli bluzlarla kombinlenebilmesine de imkan sağlıyor.

Yeni bir yıla yenilenerek girmek isteyenler için hazırlanan özel koleksiyon, mağazalarda veya online satış kanallarında deneyimlemeniz için sizleri bekliyor.

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