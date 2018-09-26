Piknik kabusa döndü: Biz yandık başkaları yanmasın

Erzincan'da yaşayan lise öğrencileri Yavuz Selim Durur (16) ile kuzeni Onur Çokgüler (16), 15 gün önce gittikleri bir piknik alanında arkadaşlarına sac tava yapmak için ateş yaktı. Ateşin üzerindeki tavaya yağ koyan Durur ve Çokgüler, bir süre sonra tavaya su döktü. Tavadaki kızgın yağın alev almasıyla Durur ve Çokgüler, yaralandı.

Yüz, el ile ayaklarında birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan kuzenler, çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesiyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kuzenlerin Yanık Merkezindeki tedavileri sürüyor.

'Biz yandık başkaları yanmasın'

Durur yaptığı açıklamada, yaşadığı olayı unutamadığını anlatarak, "Kuzenimle arkadaşlarımıza sac tava yemeği hazırlıyorduk. Tavadaki kızgın yağın üzerine suyu dökünce yağ ve ateşin üzerimize gelmesiyle yüzümüz, kollarımız ve ayağımız yandı." dedi.

Çokgüler de yaşadığı talihsiz olaya üzüldüğünü ifade ederek, "Kızgın yağın içine birden su dökünce çok kötü yandık. Sol kolum, dirseklere kadar ve ayak bileklerim yandı. Uzun süredir hastanedeyiz. Bu konularda çok dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor. Yaşadığımız olay ders oldu. Biz yandık başkaları yanmasın. Mangal ya da sac tava yaparken tavadaki sıcak yağın üzerine su dökmesinler." diye konuştu.

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