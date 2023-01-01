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Hayat
Piknikte yediği tavuktan zehirlendi: 8 ay yürüyemedi
Malatya’da 8 ay önce arkadaşlarıyla gittiği piknikte yediği tavuktan zehirlenen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi 8 ay boyunca yürüyemedi. Üniversite öğrencisi genç kız, 8 aydır gördüğü tedavinin ardından bugün ilk adımı attı.
14:13 . 18/01/2023 Çarşamba
IHA
Rümeysa Bingöl, 8 ay sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı.

Rümeysa Bingöl, 8 ay sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı.

Malatya İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rümeysa Bingöl 8 ay önce arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gitti. Bingöl bir süre sonra rahatsızlanarak kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilen Bingöl gece saatlerinde tekrar fenalaştı. Kollarında başlayan güç kaybını kısa sürede vücudunun tamamında hisseden genç kız yürüme hareketi kısıtlanırken, ailesi tarafından getirildiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

PİKNİK KÂBUSA DÖNDÜ

Arkadaşlarıyla gittiği pikniğin kabusa döndüğünü kaydeden Rümeysa Bingöl, "Geçtiğimiz yıl 24 Mayıs’ta okulda arkadaşlarımızla pikniğe gittik. Diğer gün kolumda ve ayaklarımda uyuşma başladı. Bir süre sonra kol ve ayaklarımı hiçbir şekilde oynatamadım. Üniversite hastanesine gittiğimizde kas gevşetici iğne yaptılar o da vücudumda olan zehri daha çok yaymış. Gece ayağa kalkmak isterken yere yığıldım kalkamadım. Eğitim Araştırma Hastanesi geldik bütün tetkikler yapıldı ama sonuçlar temiz çıktı." dedi.

GÖZETİM ALTINA ALINDI

Gözetim altına alındıktan sonra solunum kaslarının gittiğini ve yoğun bakıma alınarak entübe edildiğini anlatan Bingöl, "22 günü entübe olarak üzere dört buçuk ay boyunca yoğun bakımda kaldım. Daha sonra fizik tedavi servisine geldim. Burada da hocalarımız bana destek oldular. Ayağa kalkmama, yürümeme yardımcı oldular. Şu anda adım atabiliyorum." şeklinde konuştu.

"AYAĞA KALKAMAZ DURUMA GELDİ"

Rümeysa’nın piknikte yediği yemek sonrası rahatsızlandığını kaydeden baba Şükrü Bingöl ise “Biz de üniversite hastanesine gittik orda herhangi bir şeyi olmadı diye geri gönderdiler. Aynı günün gecesinde de kızım ayağa kalkamaz duruma geldi." ifadelerini kullandı.

#MALATYA
#ŞÜKRÜ BİNGÖL
#Rümeysa Bingöl
2 saat önce
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Piknikte yediği tavuktan zehirlendi: 8 ay yürüyemedi
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