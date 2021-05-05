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Hayat Pırlanta yüzükleri kazayla çöpe atan kadınlar belediyeyi seferber etti
AKTÜEL

Pırlanta yüzükleri kazayla çöpe atan kadınlar belediyeyi seferber etti

Samsun’da yanlışlıkla çöpe atılan 2 adet pırlanta taşlı yüzükleri bulmak için belediye ekipleri seferber olurken, yüzükler boşaltılan çöplerin içinden yapılan aramada bulununca yaşlı kadın büyük sevinç yaşayıp dua etti.

Haber Merkezi İHA
Pırlanta yüzükleri kazayla çöpe atan kadınlar belediyeyi seferber etti​
Yüzüklerin sahibi yaşlı kadın ekiplerle birlikte yüzüklerini aradı

Samsun İlkadım'da Nurten Ketenci’ye ait 1 adet tek taş pırlanta yüzük ile 1 adet 5 taş pırlanta yüzük yanlışlıkla çöple birlikte yeraltı çöp konteynerine atıldı. Olay fark edilince Nurten Ketenci durumu İlkadım Belediyesi’ne haber verip yardım istedi. Genç kadının annesi Hava Sönmez de çöpün atıldığı yere giderek burada belediye ekipleri ile çöpte pırlanta yüzükleri aradılar.

Çöpte bulunan yüzükler
Çöpte bulunan yüzükler


Belediye ekipleri seferber oldu

İlkadım Belediyesi ekipleri yer altı konteyner vinci ile çöpü çıkartıp yola boşaltarak burada temizlik görevlileri ile çöplerin içinde yüzükleri aradılar. Yapılan arama sonucunda pırlanta yüzükler bulundu. Yüzüklerin bulunması üzerine büyük sevinç yaşayan ve dua eden Hava Sönmez, "Kızım yanlışlıkla pırlanta yüzükleri çöpe attı. Allah razı olsun bulundu. Allah kimseyi bunaltmasın. Allah herkesten razı olsun. Allah herkesi çocuk çocuğuna bağışlasın. Kızım çok eli açık. Çok iyiliksever birisi. Allah verdiklerini karşısına getirdi" dedi.

İstanbul'da çöpte altın alarmı: Ekipler seferber oldu
FOTOĞRAF 5
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Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan B.T, dün akşam saatlerinde evdeki çöplerle birlikte içinde 4 tam altın bulunan poşeti, sokaktaki çöp konteynerine yanlışlıkla attı.
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B.T'nin durumu çağrı merkezine bildirmesi üzerine belediye ekipleri, konteynerdeki çöpleri toplayan kamyonu görevden çekerek koruma altına aldı.
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Belediyenin Yenibosna'daki şantiyesinde bulunan açık alana getirilen çöp kamyonu boşaltılarak altınlar arandı. B.T'nin yanlışlıkla çöpe attığını iddia ettiği altınlar, ekiplerin 5 saat süren arama çalışmasına karşın bulunamadı.
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Öte yandan B.T'nin küçük kızının peçeteye sarılı haldeki altınları çöp zannederek çöp poşetine koyduğu, B.T'nin de işe giderken içinde altınların da yer aldığı poşeti konteynere attığı öğrenildi.
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B.T'nin eşinin, çeyrek altınların yerde olduğunu fark ederek, diğer altınların çöpe karıştığını düşünüp durumu eşine bildirdiği belirtildi.
İstanbul'da çöpte altın alarmı: Ekipler seferber oldu
Bahçelievler Belediyesi ekipleri, bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığını söylediği altınları bulmak için adeta seferber oldu.


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