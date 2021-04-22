Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler Şikayet eden gence 10 bin lira ceza verdiler
AKTÜEL

Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler: Şikayet eden gence 10 bin lira ceza verdiler

Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler: Şikayet eden gence 10 bin lira ceza verdiler

Iğdır'da bir grup genç, Ferdi Gülten'i dövüp, yanındaki pitbull cinsi köpeğini de bıçaklayarak kaçtı. Polis merkezine götürülüp ifadesi alınan Ferdi Gülten’e pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu’na göre 10 bin 434 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler: Şikayet eden gence 10 bin lira ceza verdiler
Bıçaklanan pitbull cinsi köpek tedavi altına alındı

Iğdır'da kavga ihbarı üzerine verilen adrese giden polis ekipleri, yerde yatan Ferdi Gülten ve pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Gülten, "Köpeğimi gezmeye çıkarmıştım. Tanımadığım kişilerce saldırıya uğradım. Beni dövüp, köpeğimi de bıçaklayarak kaçtılar" dedi.
Polis ekipleri, belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber verdi. Gelen ekiplerce hayvan barınağına götürülen yaralı köpek, ameliyat edildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

PİTBULL BESLEDİĞİ İÇİN PARA CEZASI KESİLDİ

Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan Ferdi Gülten'e, ülkeye girişi, üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı, reklamının yapılması, takas edilmesi, bulundurulması ve sergilenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu’na göre 10 bin 434 lira para cezası kesildi, köpeğe de el kondu.

Polis, köpeği bıçaklayıp, Ferdi Gülten’i döven kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya’da Pitbull dehşeti: Dişlerinin arasından zor kurtardılar
GÜNDEM
Antalya’da Pitbull dehşeti: Dişlerinin arasından zor kurtardılar

Dükkana başıboş pitbull girdi: İBB 'Birinizi ısırmadan alamayız' dedi
GÜNDEM
Dükkana başıboş pitbull girdi: İBB 'Birinizi ısırmadan alamayız' dedi
Abone Ol Google News
Sağanak yağış uyarısı

Sağanak yağış uyarısı

​Meteoroloji illeri tek tek sıraladı.
Annesi ile birlikte gömdük

Annesi ile birlikte gömdük

​Minik Alperen'in ölümünde kan donduran ifadeler.
Türk SİHAlarıRusyayı rahatsız etti

​Ukrayna'ya satılırsa ilişkilerimizi gözden geçiririz.

​128 milyar dolar yalanı; baştan sona yanlış, baştan sona cehalet.

Ramazanın son cuması ibadete açılacak.

​'Kirasını veriyorum istediğimi yaparım' dedi ev sahibini öldürdü.

​Balıkesir Sındırgı'nın ardından Datça da sallandı
Patlama ve roket alarmı duyuldu

Patlama ve roket alarmı duyuldu

​İsrail, Suriye topraklarından bir füze saldırısı gerçekleştiğini duyurdu.
Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.
Yaptırımlara<br>ilişkin yol haritası

Yaptırımlara
ilişkin yol haritası

​ABD, Viyana'daki görüşmelerde haritayı İran'a sundu.
Savcı peşini bırakmıyor

Savcı peşini bırakmıyor

HDP'li Tuma Çelik'in beraat kararına itiraz.
Dolar vurgununu iyi bilirsiniz

Dolar vurgununu iyi bilirsiniz

Faik Öztrak ​2001'deki vurgunda başroldeydi.
Dürziler İsrail askeri olmak istemiyor

Dürziler İsrail askeri olmak istemiyor

​Ordudaki oranları Yahudilerden yüzde 85 daha fazla.
23 Nisan da eklendi

23 Nisan da eklendi

​Kısıtlamalar bu akşam başlayacak.
ABD Suudi Arabistan'a silah satışını kısıtlıyor
Dünya

ABD Suudi Arabistan'a silah satışını kısıtlıyor

ABD Temsilciler Meclisi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi dolayısıyla ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satmasını sınırlandıran bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yasalaşabilmesi için Senato'dan da onay alması ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.
Türk SİHA'ları Rusya'yı rahatsız etti: Ukrayna'ya satılırsa ilişkilerimizi gözden geçiririz
Ekonomi

Türk SİHA'ları Rusya'yı rahatsız etti: Ukrayna'ya satılırsa ilişkilerimizi gözden geçiririz

Türkiye'nin Ukrayna'ya satışını gerçekleştirdiği TB2 SİHA'lara yönelik Rus tarafından yeni bir açıklama daha geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları satmaya devam etmesi durumunda askeri-teknik iş birliğini gözden geçireceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, Türkiye'nin üçüncü ülkeye SİHA satışı noktasında herhangi bir ön şarta sahip olmadığının altını çizip, talep olması halinde Rusya'ya da Türk SİHA'larının satılabileceğinin mesajını vermişti.
Altın fiyatları hız kesmiyor: Hızlı yükseliş devam ediyor
Ekonomi

Altın fiyatları hız kesmiyor: Hızlı yükseliş devam ediyor

Bir dönem durgun bir grafikte seyreden altın fiyatları son günlerde hareketlilik kazandı. Yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyen büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar için, canlı ve güncel altın fiyatları önem taşıyor. Peki 22 Nisan Perşembe gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.