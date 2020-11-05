Pizza tarifleri: 4 mevsim pizza tarifleri

Pizza tariflerinde ayrıcalık aramak isterseniz detaylar haberimizde. Kolay gelsin...

Minyatür Pizzalar.

Minyatür Pizzalar Tarifi İçin Malzemeler

Hamur Malzemeleri

2 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Un

1 Tatlı Kaşığı Toz Maya

1 Tatlı Kaşığı Tuz

2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

1 Adet Yumurta Beyazı

1 Su Bardağı Soğuk Su

Sos Malzemeleri

2 Çorba Kaşığı Domates Salçası

1 Çorba Kaşığı Kuru Kekik

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı

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Üzeri İçin

Yeteri Kadar Doğranmış Sucuk

Yeteri Kadar Doğranmış Domates

Yeteri Kadar Doğranmış Zeytin

1/2 (Yarım) Kalıp Beyaz Peynir

Yeteri Kadar Yumurta Sarısı

Minyatür pizzaların yapılışı

Unu mikserin haznesine alın. Mayayı ekleyin. Tuzu serpin. Yağı ilave edin. Yumurta akını ve suyu ilave edip bütünleşene kadar yoğurun. Gerekirse bir miktar daha un ekleyin. Üzerini örterek 2 saat oda sıcaklığında mayalanmasını sağlayın. Salçayı karıştırma kabına alın. Kekiği ekleyin. Tuz ve yağı gezdirip karıştırın. Hamuru 12 eşit bezeye bölün. Bezeleri hafif yağlı tezgahta avuç içi kadar açın. Pişirme kağıdı serili tepsiye dizin. Salçalı sosu hamurların üzerine yayın. Sucukları, domates dilimlerini ve zeytinleri paylaştırın. Peyniri rendeleyip paylaştırın. Hamurların kenarlarını kıvırın. Fırça ile yumurta sarısını sürün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.

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Minyatür pizzalar kaç dakikada pişer?

2 saat dinlenme süresi olan minyatür pizzalar 20 dakikada hazırlanıp 20 dakika ise pişer.

Minyatür pizzalar kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan minyatür pizzaların kalorisi 294,4.

Minyatür pizzaları yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Minyatür pizzalar için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 12,75 lira.

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Vejetaryen Pizza.

Vejetaryen Pizza tarifi için malzemeler

Hamur Malzemeleri

500 Gram Un

3 Tutam Tuz

4 Gram Yaş Maya

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Su

2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

1/2 (Yarım) Çorba Kaşığı Toz Şeker

Sos Malzemeleri

1 Çorba Kaşığı Domates Salçası

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2 Diş Sarımsak

2 Adet Domates

1 Çorba Kaşığı Toz Şeker

1/4 (Çeyrek) Çay Bardağı Zeytinyağı

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

1 Dal Taze Fesleğen

Üzeri İçin

Arzu Edilen Kadar Mor Soğan

1 Kase Brokoli

Arzu Edilen Kadar Havuç

Arzu Edilen Kadar Kırmızı Kapya Biber

1 Kase Mantar

1 Avuç Dilimlenmiş Siyah Zeytin

Arzu Edilen Kadar Mısır Taneleri

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Yeteri Kadar Rendelenmiş Kaşar Peyniri

Süsleme Malzemeleri

Birkaç Yaprak Roka

Vejetaryen pizzanın yapılışı

İlk önce mayayı ılık suyla açın. Daha sonra su, zeytinyağı ve şekeri koyup en son unu ilave edin hamur haline gelene kadar yoğurun. Koroplast Streç Filmi hava almayacak şekilde üzerine sarın ve mayalandırmaya bırakın. Hamurunuz mayalandığınızda ikiye bölün. Sırasıyla tüm sos malzemelerini bir sos tenceresine alın ve pişirin. Büyük boy bir tabak halinde açtığınız pizzaların üzerine sosunuzu sürün. Üzeri için arzu ettiğiniz malzemeleri istediğiniz miktarda hamurun üzerine dizip Koroplast Pişirme Kağıdı serili tepsinizin üzerine alıp 200 derecede pişirin.

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İpucu: Hamurdan 2 adet büyük pizza çıkacaktır dilerseniz yarısını da yapabilirsiniz.

Vejetaryen pizza kaç dakikada hazırlanır?

1 saat 30 dakika dinlenme süresi olan vejetaryen pizza 10 dakikada hazırlanıp 25 dakikada pişiyor.

Vejetaryen pizza kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan vejetaryen pizzanın kalorisi 206,7.

Vejetaryen pizza yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Vejetaryen pizza için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 13 lira.

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Patates Hamurlu Mantarlı Pizza.

Patates Hamurlu Mantarlı Pizza tarifi için malzemeler

Hamur Malzemeleri

2 Adet Haşlanmış Rendelenmiş Patates

1 Su Bardağı Un 2 Adet Yumurta

1/2 (Yarım) Su Bardağı Rendelenmiş Taze Kaşar Peyniri

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

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Üzeri İçin

1 Paket Doğranmış Mantar

1 Adet Yemeklik Doğranmış Kuru Soğan

2 Adet Yemeklik Doğranmış Kırmızı Biber

2 Diş Kıyılmış Sarımsak

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

Patates Hamurlu Mantarlı Pizza tarifi için malzemeler

Pizzanın üzeri için mantar, soğan, biber, sarımsak ve zeytinyağını bir tavaya alın ve orta ateşte hepsi solup suyunu çekene kadar soteleyin. En son pul biberini atıp karıştırın ve altını kapatın. Soğuması için bir kenara alın. Hamur malzemelerinin hepsini bir yoğurma kabında iyice yoğurun ve pişirme kâğıdı serilmiş bir fırın tepsisine 5 mm kalınlığında yayın. Üzerine soğumuş mantarlı harcı yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kenarları kızarana kadar pişirin.

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Patates Hamurlu Mantarlı pizza kaç dakikada pişer?

60 dakika dinlenme süresi olan patates hamurlu mantarlı pizza 40 dakikada pişer.

Patates Hamurlu Mantarlı pizza kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan patates hamurlu mantarlı pizza kalorisi 129,1.

Patates Hamurlu Mantarlı pizza yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Patates hamurlu mantarlı pizza için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 16 lira.

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Tavuklu Milföy Pizza.

Tavuklu Milföy Pizza Tarifi İçin Malzemeler

1/2 (Yarım) Ölçü 5 Mm Kalınlığında Açılmış Milföy Hamuru

1 Kase Haşlanmış Tavuk Göğsü Eti

1 Adet Incecik Halka Doğranmış Domates

1 Adet Küçük Boy Incecik Halka Doğranmış Mor Soğan

1 Su Bardağı Rendelenmiş Taze Kaşar Peyniri

1 Avuç Doğranmış Maydanoz

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1 Adet Yumurta Sarısı

Yeteri Kadar Tuz

Servis Malzemeleri

Yeteri Kadar Kuru Kekik

Yeteri Kadar Çekilmiş Taze Karabiber

Tavuklu Milföy Pizza yapılışı

Milföy hamurunuzu iki adet dikdörtgen olacak şekilde kesin. Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Kenarlarından 2 mm kadar kesin ve kenarlarına kontür olacak şekilde yerleştirin. Orta boşluğa tavuk etlerini yayın ve tuz serpin. Üzerine domates ve soğanları dizin. Hamurun kenarlarına yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kenarları kızarana kadar pişirin. Pişirdikten sonra peyniri ve maydanozları serpin. Eriyene kadar biraz daha fırınlayın. Sıcakken kekik ve karabiber serpin.

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Tavuklu milföy pizza kaç dakikada pişer?

30 dakikada hazırlanan tavuklu milföy pizza 20 dakikada pişer.

Tavuklu milföy pizza kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan tavuklu milföy pizza kalorisi 190,7.

Tavuklu milföy pizza yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Tavuklu milföy pizza için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 19 lira.

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Lavaş Pizza.

Lavaş Pizza Tarifi İçin Malzemeler

1 Tatlı Kaşığı Domates Salçası

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Su

1 Tatlı Kaşığı Kuru Kekik

1 Adet Lavaş Ekmek

1 Su Bardağı Doğranmış Sucuk

1/2 (Yarım) Su Bardağı Konserve Mısır

1 Su Bardağı Rendelenmiş Kaşar Peyniri

Lavaş Pizza yapılışı

Domates salçası, kuru kekik ve suyu bir kasede karıştırın ve lavaş ekmeğinin üzerine yayın. Lavaş ekmeğini pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Kalan malzemeleri üzerine yayın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kaşarlar eriyip kızarana kadar pişirin.

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Lavaş Pizza kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan lavaş pizza 15 dakikada pişer.

Lavaş Pizza kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan lavaş pizzanın kalorisi 192,4.

Lavaş pizza yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Lavaş pizza için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 17,5 lira.

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